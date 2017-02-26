Вокаліст O.Torvald пообіцяв усім шанувальниками приємний подарунок

Вокаліст O.Torvald Женя Галич пообіцяв всім своїм шанувальникам безкоштовний концерт в разі перемоги.

Якщо ми будемо представляти Україну на Євробаченні, ми поставимо сцену на КПІ і будемо грати безкоштовний концерт в травні місяці. Обіцяю,

– запевнив Галич у своєму відео зверненні.

Своє звернення музикант опублікував перед оголошенням результатів.

Оскільки, O.Torvald здобули феєричну перемогу на нацвідборі Євробачення і будуть представляти нашу країну на головному пісенному конкурсі Європи, Галичу залишається лише виконати свою обіцянку.

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Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, відбувся фінал національного відбору Євробачення. В ньому змагалося шість виконавців, проте кращими виявилися O.Torvald.



Виступи усіх фіналістів можна переглянути тут.