Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
У свіжому випуску програми журналістських розслідувань "ЦРУ" – до Рівного повернулись лихі 90-і – група юристів-спортсменів кілька років поспіль організовано відбирає в людей житло та бізнес.
Постраждалі б'ють на сполох: свавіллю ніхто не здатний протистояти. А кволі спроби відстояти власне майно для жертв цих ділків завершуються в кращому випадку лікарняним ліжком.
Ані місцева поліція, ані прокуратура не бачать відвертого свавілля, яке коїться прямо в них під носом.
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Одними із перших жертв стала пара пенсіонерів, у яких молодики відібрали будинок. Житло пара отримала по договору пожиттєвого утримання. Зловмисники прийшли вночі та змушували чоловіка та жінку покинути хату.
Чим так налякані місцеві мешканці і чому тамтешня влада не може вплинути на ситуацію – дивіться у програмі.
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