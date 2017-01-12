Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей

У свіжому випуску програми журналістських розслідувань "ЦРУ" – до Рівного повернулись лихі 90-і – група юристів-спортсменів кілька років поспіль організовано відбирає в людей житло та бізнес.

Постраждалі б'ють на сполох: свавіллю ніхто не здатний протистояти. А кволі спроби відстояти власне майно для жертв цих ділків завершуються в кращому випадку лікарняним ліжком. Ані місцева поліція, ані прокуратура не бачать відвертого свавілля, яке коїться прямо в них під носом. Читайте також: Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму Одними із перших жертв стала пара пенсіонерів, у яких молодики відібрали будинок. Житло пара отримала по договору пожиттєвого утримання. Зловмисники прийшли вночі та змушували чоловіка та жінку покинути хату. Чим так налякані місцеві мешканці і чому тамтешня влада не може вплинути на ситуацію – дивіться у програмі.

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