  • укр
  • рус
23:23
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Ковбасний ректор. Продам церкву в Криму – дорого
Вєсті.UA
20:11, сьогодні
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, сьогодні
Випуск новин за 22:00: Антикорупціонери взялися за Гонтареву
Випуск новин
23:02, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей

ЦРУ 22:26, сьогодні 520 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми журналістських розслідувань "ЦРУ" – до Рівного повернулись лихі 90-і – група юристів-спортсменів кілька років поспіль організовано відбирає в людей житло та бізнес.

Постраждалі б'ють на сполох: свавіллю ніхто не здатний протистояти. А кволі спроби відстояти власне майно для жертв цих ділків завершуються в кращому випадку лікарняним ліжком.

Ані місцева поліція, ані прокуратура не бачать відвертого свавілля, яке коїться прямо в них під носом.

Читайте також: Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму

Одними із перших жертв стала пара пенсіонерів, у яких молодики відібрали будинок. Житло пара отримала по договору пожиттєвого утримання. Зловмисники прийшли вночі та змушували чоловіка та жінку покинути хату.

Чим так налякані місцеві мешканці і чому тамтешня влада не може вплинути на ситуацію – дивіться у програмі.

Теги: Україна Політика гроші ЦРУ Розслідування Рівне
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Компромат на Трампа – попытка перекройки глобального мироустройства
сьогодні, 22:33 Компромат на Трампа – попытка перекройки глобального мироустройства
Аркадий Бабченко 490
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
сьогодні, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Євгенія Мазур
Не змерзнути у власному домі: як правильно вибрати обігрівач для квартири
сьогодні, 21:00 Не змерзнути у власному домі: як правильно вибрати обігрівач для квартири
Анна Косинська 713
Економити вигідно: як сплачувати за комуналку, якщо в платіжці
сьогодні, 20:01 Економити вигідно: як сплачувати за комуналку, якщо в платіжці "нуль"
Яніна Ткачук 1612
ТРАМПування Росією: про компромат на президента США і його наслідки
сьогодні, 19:01 ТРАМПування Росією: про компромат на президента США і його наслідки
Інна Жолобович 2 1871
У Івано-Франківську зробили гучну заяву щодо звільненої полонянки Сворак
27 грудня 2016 , 22:12 88
Кучма зробив сенсаційну заяву щодо переговорів у Мінську
16 листопада 2016 , 05:11 11
Дружина міністра культури померла від хвороби
 7 жовтня 2016 , 13:36 5
Журналісти дізналися, хто з чиновників зухвало краде землі Драгобрату
 31 жовтня 2016 , 19:16 1
Як олігархи знищили найприбутковіше підприємство на Львівщині
 18 серпня 2016 , 23:10 3
Чому в Україні погані дороги і хто на цьому наживається: розслідування журналістів
5 жовтня 2016 , 16:33
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук