Як дніпровський пенсіонер забув у супермаркеті 80 тисяч гривень

У Дніпрі пенсіонер просто в супермаркеті загубив 80 тисяч гривень. 78-річний чоловік зняв гроші з банківського рахунку, пішов у магазин і поклав усю суму в камеру схову.

Однак, коли дідусь повернувся по гроші, – переплутав комірки і вирішив, що його обікрали. Тож, без копійки пішов додому. Втім уже наступного дня йому повернули усю суму. Гроші знайшли працівники супермаркету й повідомили про знахідку в поліцію, яка і віддала пенсіонеру його заощадження. Читайте також: Унікальні інноваційні зупинки громадського транспорту встановили у Дніпрі

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