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Як насолодитися відпусткою навіть удома: 7 дієвих порад

14:25, сьогодні 1369 Читать новость на русском
Як насолодитися відпусткою навіть удома
Як насолодитися відпусткою навіть удома / 301-1.ru

Подорож у нове місто чи країну – це чи не найпопулярніший спосіб провести свою відпустку. Проте не завжди на такі мандри вистачає часу чи грошей.

Але отримати не менше задоволення від відпустки можна і вдома. Адже і в рідному місті можна нарешті розслабитися, відключитися від роботи і приділити час самому собі.

Lifehacker дає декілька порад, які створять відчуття справжнього відпустки в домашніх умовах.

Більше гуляйте

Подорож – це майже завжди активний відпочинок, звісно, якщо ви не надаєте перевагу ліжку в готелі 24 години на добу. Відпочити активно можна і в своєму місті.

І якщо вам здається, що вже у всіх парках чи цікавих місцях ви були, то можливо саме час "розширити" реальність? Для прикладу, можете повністю поринути у популярну гру Pokеmon Go. І не варто зараз сміятися! Ця гра дозволить поглянути на своє місто по-новому і знайти нові маршрути для прогулянок.

Відшукайте щось цікаве

Нові враження викликають в мозку викид дофаміну і навіть позитивно впливають на пам'ять. Зміна місця так само корисна, як і відпочинок.

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Знайти маловідомі, але цікаві місця у вашому місті можна навіть в Instagram. Напевно є місця, які ви ще не бачили. Складіть власний маршрут і вирушайте на прогулянку.

Скуштуйте щось нове

Під час подорожі, особливо в інші країни, завжди хочеться скуштувати чого місцевого. Але отримати нові гастрономічні враження можна і вдома.

Саме час відвідати цікаві кафе та ресторани, на які завжди не вистачало часу. Або якщо ви харчуєтесь лише в ресторанах, спробуйте приготувати щось оригінальне вдома.

Інша культура

Відкривати для себе іншу культуру можна й вдома. Спосіб для відважних: здайте вільну кімнату у вашій квартирі, як в хостелі. Або запропонуйте переночувати у себе за допомогою сервісу CouchSurfing. Туристи з інших країн принесуть у вашу квартиру масу нових вражень та цікавих історій.

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Якщо ж для вас такий спосіб не підходить, спробуйте просто подивитися фільм в оригіналі із субтитрами. Це також дозволить зануритись в іншу культуру.

Розслабтеся

Відпустка – прекрасний час, щоб насолодитися музикою і ні про що не думати.

Якщо відчуєте, що підбирається стрес, зосередьтеся на диханні. Зробіть п'ять глибоких вдихів, звертаючи увагу на паузу між вдих і видих.

Побудьте наодинці

"Домашня" відпустка має дуже привабливу перевагу над тією, яку ви проведе в подорожі – це час, щоб побути наодинці із собою. Якщо ви будете приділяти хоча б півгодини лише на себе та свої думки, то це допоможе скинути напругу, а також допоможе розібратися в собі.

Ніякої роботи!

Обмежте свій доступ в інтернет, щоб не було спокуси перевірити робочу пошту. Включіть авіарежім або вимкніть повідомлення у всіх месенджерах, які пов’язані із роботою.

Пам’ятайте, відпустка, навіть проведена вдома, – це лише ваш власний час!

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
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