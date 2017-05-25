Як "обжився" один з головних антикорупціонерів України в особняку: з'явились фото житла

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін показав журналістам свій новий будинок.

Про це пише видання "Новое время".

Живе один з головних антикорупціонерів України у будинку площею 120 квадратних метрів у селі Гнідин Бориспільського району, або ж так звані "Дачі на Осокорках".

За словами Віталія Шабуніна, за будинок разом з усією технікою та обладнаною кухнею він заплатив 83 тисячі доларів.

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"Я жив в квартирах завжди. 10-й поверх в Рівному, 9-й поверх на борщага. І все життя я мріяв про будинок. Це фактично єдина матеріальна мрія, яка у мене була. У будинок в'їхали у листопаді 2016 року. Будували з весни", – розповів Шабунін.

Він додав, що частину грошей на реалізацію мрії отримав з продажу квартири на Борщагівці, решту позичив у батьків та оформив розстрочку на матеріали і послуги.