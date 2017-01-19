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Як отримати пільгову карту "Українці разом" ветеранам АТО

17:31, сьогодні 128 Читать новость на русском
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Картка "Українці разом" дає знижки для учасників АТО у магазинах, на відпочинку та у громадському транспорті. Хто саме її може отримати та які ще переваги вона має – дивіться у сюжеті.

Пластикова картка "Українці разом" надає ветеранам пільги по всій Україні. Власникам картки надають знижки у торговельних мережах, медичних центрах, дешевшими стають подорожі через приватних перевізників.

Перед тим, як видати пільгове посвідчення, людину серйозно перевіряють – чи власник картки справді заслужив статус учасника бойових дій. Отримати картку можна заповнивши анкету на сайті Ukrazom.org або зателефонувавши на гарячу лінію.

Право на пільги мають не лише учасники АТО.

По свідоцтву про смерть або безпосередньому документу, що підтверджує це, сім'я загиблого має право отримати дві пільгові картки. Тобто одна картка надається батькам загиблого героя, а інша – для дружини чи для чоловіка,
– пояснив голова правління ВО учасників АТО "Українці разом" Руслан Руденко.

На самій картці, окрім номера, є ще й магнітна стрічка. Тож організація запропонувала владі інтегрувати її до загальної системи електронних квитків, введення якої анонсують по всій країні.

Карток "Українці Разом" наразі видали майже 50 тисяч. Зростає і кількість компаній партнерів, що надають знижки ветеранам та їхнім родинам.

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Автор: Олексій Годзенко
Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Волонтери
Джерело: 24 Канал
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