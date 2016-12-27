Як поліцейський на Львівщині врятував жінку, ризикуючи життям

У містечку Жовква на Львівщині поліцейський, повертаючись ввечері зі служби, врятував життя жінці. Коп помітив, як невідомий із ломом у руках намагається вдарити когось, поваленого на землю.

Надія Матіяш пригадує, того вечора поверталась з роботи. Та несподівано її штовхнув невідомий і потягнув у яр.

Працівник поліції, який у цей момент, повертався після служби до дому, почув крик. Андрій Креховець побачив, як чоловік стоїть над жінкою з ломом.

Попри те, що поліцейський не мав при собі зброї, йому вдалося затримати нападника та викликати колег. Злочинця затримали. Як з'ясувалося, у нього уже є судимість за зґвалтування неповнолітньої доньки. Однак він був достроково звільнений. Та поведінка, схоже, не виправилась.

Надія Матіяш стверджує, нападник хотів її вбити, адже про гроші не питав, у пакунках мала лише їжу. Появу поліцейського жінка вважає справжнім чудом.

Натомість, Андрій не вважає свій вчинок надзвичайним.

Це обов’язок кожного громадянина, насамперед поліцейського,

– зазначає Андрій Креховець.

Додамо, що нападнику загрожує до семи років позбавлення волі. Йому інкримінують розбій.

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