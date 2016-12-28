Як румунський землетрус зачепив Україну: з'явилося відео

Вночі проти 28 грудня у Румнії в зоні Вранча було зафіксовано підземні поштовхи, які відчувалися і на території України.

За інформацією ДСНС, відлуння румунського землетрусу було відчутно у південних районах Одеської області (Ізмаїл, Рені, Болград, а також у самій Одесі) та у Чернівцях.

Тут спостерігалися поштовхи магнітудоюв від 2 до 3 балів за шкалою Ріхтера.

Зауважимо, що все обійшлося без негативних наслідків – інформації про постраждалих людей та руйнувань будівель немає.

Щоправда, у соцмережах люди пишуть, що землетрус докотився до Києва та Кривого Рогу.

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Нагадаємо, епіцентр вищезазначеного землетрусу – східна частина Румунії, гори Вранча, біля міста Ліпша. Тут було зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,5 балів за шкалою Ріхтера на глибині 95 кілометрів.