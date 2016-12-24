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Телеканал новин 24 Як українські воїни встановили синьо-жовтий стяг за 150 метрів від позицій бойовиків
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як українські воїни встановили синьо-жовтий стяг за 150 метрів від позицій бойовиків

19:36, сьогодні 188 Читать новость на русском
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Біля Авдіївки у "сірій зоні" бійці встановили український прапор за 150 метрів від позицій ворога.

Вчора, 23 грудня, бойовики перед початком "режиму тиші" себе не стримували, влаштувавши сильний обстріл. Та й із настанням чергового перемир'я бойовики обстріли не припинили. Але з важкої зброї поки не прилітає.

Сьогодні зранку нашу позицію декілька разів обстріляли зі стрілецької зброї. Пристрілка по позиціях тривала недовго. В нас спостерігач піднявся наверх, його помітили, обстріляли з автомата,
– розповів військовослужбовець ЗСУ "Старшина".

Українські солдати вогонь не відкривають. Втім, надранок нагадали бойовикам, хто на цій землі господар. Без жодного пострілу за півтори сотні метрів від їхніх позицій, на лінії вогню, вивісили український прапор. Вилазку влаштували троє бійців. Під прикриттям темряви та туману непомітно підповзли у небезпечну зону і взялися до роботи.

Зі світанком бойовики відкрили по стягу вогонь, але безуспішно. Наші ж бійці пообіцяли, що цей прапор не останній.

Читайте також: Бойовики продовжують гатити по Світлодарській дузі попри перемир’я

Автор: Роман Пагулич
Теги: Війна на Донбасі Україна АТО
Джерело: 24 Канал
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