Як виглядає новенький сервісний центр МВС у Тернополі

12 січня в Україні відкрили вже 13 за рахунком сервісний центр МВС. Цього разу у Тернополі.

Центр прийшов на заміну колишньому МРЕВ — тут можна зареєструвати та перереєструвати ТЗ, отримати та обміняти посвідчення водія, допуск до перевезення небезпечних вантажів, тощо.

Денна пропускна здатність центру — до 200 послуг. Тут працює електронна черга, інформаційні термінали, безкоштовний Wi-Fi та онлайн-камери спостереження. Клієнт може залишити відгук щодо якості обслуговування на спеціальному планшеті, таким чином постійно відслідковуємо рівень обслуговування як у центрі, так і кожного працівника.

Слід зазначити, що минулого року в Україні відкрили 12 нових сервісних центрів МВС. У січні 2017 такі центри з’являться також у Закарпатській та Черкаській областях.

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