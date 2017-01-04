Які нові автомобілі купували українці у 2016 році: цікава статистика

Кількість нових автомобілів, придбаних українцями минулого року, перевищила показник 2015го більше, ніж на третину.

Як повідомляє видання Auto-Consulting, за підсумками 2016 року в Україні було реалізовано 64 478 нових легкових автомобілів, що на 38,66% більше, ніж роком раніше.

Перше місце, як і у 2015му – у Toyota (майже 12 % ринку), на другому місці знову опинились французи з Renault (майже кожна новий десятий автомобіль в Україні), а трійку замкнула німецька марка Volkswagen, яка у 2015 році була лише на 8-му місці. Причому саме Volkswagen продемонстрував найбільший ріст – +124% в порівнянні з 2015 роком.

А от найбільший регрес у 2016 році – у ЗАЗ. Це єдиний виробник, який продав у 2016 році менше нових авто, аніж у 2015-му. Як результат – компанія опустилась з третьої на десяту позицію.

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