Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі

Українські дороги – у п'ятірці найгірших у світі. Поступаються вони хіба що дорогам в Мадагаскарі. Погодьтеся, такий факт не надто дивує, адже кожен з нас не раз випробував ямки та вибоїни на українських дорогах, як то кажуть, "на собі". Чому кожної весни з українських доріг зі снігом сходить і асфальт та кому й куди йдуть бюджетні гроші – в матеріалі сайту "24".

Ані снігу, ані асфальту

Сказати те, що українські дороги перебувають у плачевному стані – не сказати нічого. А після сніжної зими – й поготів. Адже зі снігом місцями нерідко сходять й цілі шматки асфальту. Усе в "найкращих" українських традиціях: дорогу залатали неякісно, поспішали, бракувало коштів, на частині матеріалів зекономили. І що найголовніше – винуватих немає.

Гарантія якості доріг повинна становити не рік і не два. Експерти відзначають: експлуатація автошляхів – це 10-25 років, враховуючи, звісно, клас дороги. Проте фахівці констатують: зважаючи на рівень бюджетного фінансування і коефіцієнт виходу із ладу доріг, в Україні спостерігається тенденція до погіршення загального стану автошляхів.



Дорога курця і дорога здорової людини

Однак, якщо вірити заявам президента Порошенка, на будівництво доріг в Україні в цьому році додатково буде виділено 15 мільярдів гривень від Національного банку України. Крім цього, дороги відбудовуватимуть за рахунок облігацій внутрішньої держпозики. Допоможе і Міністерство фінансів. Разом з тим, президент запевнив, що в 2017 році в Україні має бути збудовано 2,5 тисячі кілометрів доріг.

У свою чергу прем'єр Володимир Гройсман – теж за будівництво нових доріг. Він під час минулорічних інспекцій доріг центральною частиною України пообіцяв виділити на автошляхи рекордні 35-40 мільярдів гривень. Ремонтувати українські дороги Гройсман хоче іноземною технікою, але руками вітчизняних будівельників. Але, як відомо, обіцяти гроші – не означає їх дати.

Кращими не стануть

Такі амбітні заяви урядовців, експерти вважають абсолютно необґрунтованими. Якщо брати баланс споживання палива в Україні, то на українські дороги треба витрачати від 40 до 60 мільярдів гривень. Проте ці гроші просто зникають десь "в надрах Кабміну", зауважив експерт з транспортних питань В'ячеслав Коновалов на прес-конференції на тему: "Дев'яносто відсотків столичних доріг потребують ремонту: куди йдуть бюджетні гроші?" в понеділок, 27 лютого.

Відштовхуючись від того, у якому стані наразі перебувають українські дороги в столиці, потреба Києва в грошах для нормального капітального ремонту інфраструктури, до якого відносять і дороги, і мости, і переходи, і різні комунікації, складає близько 20 мільярдів гривень, говорить Віктор Медвідь, експерт з транспортних питань. Однак на цей напрям в 2017 році заплановано приблизно 2 мільярди. Тобто, каже експерт, десята частина тих грошей, які необхідні. Зрозуміло, що цього недостатньо, аби роботи виконати якісно і в повному обсязі.

На ці заплановані 2 мільярди гривень, в тому числі, ляже корупційна складова, яка складає, як правило, 20-30%, відповідно уже виходить орієнтовно 1,4 мільярда. Плюс питання, пов'язане власне з неефективністю будівельних робіт, які йдуть не в сезон, з порушеннями тощо. Це ще порядку 30% ефективності,

– підкреслює Медвідь.

Таким чином, додає він, не можна говорити про те, що дороги стануть кращими. Дороги відновляться до такого ж рівня, як були в минулому році.

На користь одного району

Нове дихання цього року точно відчують столичні дороги. Щоправда, не всі, а лише в окремих районах – точніше, в лівобережній частині міста. Адже у 2017 році у зв’язку з проведенням Євробачення у Міжнародному виставковому центрі основна частина грошей, виділених на ремонт столичних доріг, каже В'ячеслав Коновалов, "осяде" в районі станції метро Лівобережна. Про решту районів Київ можуть просто забути.

У цьому році на столицю чекає серйозний "перекос" у зв’язку з Євробаченням. Навіть той мільярд, що залишиться, сильно "роздерибанять" в сторону Русанівки, Лівобережної. Про решту районів Києва, скажімо так, забудуть,

– наголошує Коновалов.

Все б нічого, – аби не трапилося так, як з Чемпіонатом Європи з футболу-2012, коли до футбольного форуму будували дороги і запевняли, що гарантія якості становитиме 25 років. Однак насправді, каже експерт, підрядники скромно зізнавалися, що навіть на ці суперсучасні дороги дають гарантію якості лише на рік.



Основна частина коштів на ремонт столичних доріг сконцентрується саме в цьому районі

Хоч "Київавтодор" демонструє, що з кожним підрядником укладені додаткові угоди до договору, і у випадку, якщо асфальт зійде разом зі снігом, підрядник проведе певні роботи. Щоправда, за словами Коновалова, це відбувається лише формально. Скажімо, зі снігом зійшло декілька кілометрів дороги, а роботи зробили лише на ділянці 100-200 метрів у вигляді косметичного ремонту. На цьому все й завершилось.

Чимало недоліків, за словами експертів, і у самому функціонуванні "Київавтодору". Наразі до структури входить близько 30 підприємств. Прослідкувати за ними складно, бо немає загальної статистики щодо функціонування кожного з них. Тому для якісно нових доріг реформа цієї корпорації для столиці – пріоритет номер один.

Корупція і дороги

Звісно ж, без корупції в Україні не обійдеться ніщо. Корупційна складова будівництва і ремонту доріг в Україні становить від 20% до 60%, відзначають експерти. По-перше – чиста корупція, орієнтовно 20-30% – в залежності від вартості автошляхів. По-друге – фізичне розкрадання матеріалів, використання їх не за цільовим призначення тощо. Бо, коли будується дорога, у деяких людей, причетних до процесу, з'являються дачі, комерційні об’єкти і так далі.



Корупція при будівництві чи ремонті доріг є як в Україні, так за кордоном. Лише форма – інша. Фото Getty Images

Причому структура собівартості будівництва чи ремонту доріг в Україні нижча, ніж, наприклад, за кордоном, зауважує Медвідь. Адже фактично всі необхідні матеріали ми маємо – починаючи від бітума, закінчуючи щебенем. Однак, схеми у нас хитріші.

У нас дороги будують іноземні компанії, вони заходять, отримують гроші на себе, беруть в Україні підрядників, які виконують всі чорнові роботи і заробляють копійки, а основні гроші йдуть в Європу,

– каже Медвідь.

При укладанні договору підрядник повинен дати гарантію на відбудовану ним частину дороги. Досить часто такі гарантії відсутні і при необхідному як мінімум 8-10-річному терміні експлуатації дороги зношуються за рік, а то й менше. Щоб якось вирішити цю проблему – необхідно створити професійні страхові інститути, котрі оберігатимуть від ризиків невиконаних обов’язків підрядника. А це, окрім інших нюансів – серйозні зміни в Господарському, Цивільному кодексах, в законі про страхування. Наразі у 80% випадках, кажуть експерти, страхові компанії не виконують свої обов’язки.

Тому на запитання "чим закінчиться ремонт доріг в цьому році" експерти відповідають: головні дороги відремонтують, а проблеми в спальних районах, невеличкі вулиці – залишаться в тому вигляді, в якому вони й були.

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