Японія по тривозі підняла у повітря винищувачі для перехоплення російських бомбардувальників

Необдумані дії Росії у військовій авіації можуть призвести до ще більшого загострення конфлікту з її сусідами.

Міністерство оборони Японії було змушено по тривозі піднімати у повітря винищувачі через наближення до кордонів країни трьох російських бомбардувальників Ту-95.

Інцидент трапився в другій половині дня 24 січня.

Як йдеться у повідомлені Міноборони Японії, літаки РФ підлетіли до материкової частини країни з півночі, облетіли її навколо, і лише після того повернулися до Росії. Японські військові виклали карту польоту російських бомбардувальників, а також зробили їх фото.

Зазначається, що повітряний простір країни літаки не порушили.

До слова, Китай розмістив балістичні ракети на кордоні з Росією