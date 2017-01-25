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Японія по тривозі підняла у повітря винищувачі для перехоплення російських бомбардувальників

05:11, сьогодні 361 Читать новость на русском
Ту-95
Ту-95

Необдумані дії Росії у військовій авіації можуть призвести до ще більшого загострення конфлікту з її сусідами.

Міністерство оборони Японії було змушено по тривозі піднімати у повітря винищувачі через наближення до кордонів країни трьох російських бомбардувальників Ту-95.

Інцидент трапився в другій половині дня 24 січня.

Як йдеться у повідомлені Міноборони Японії, літаки РФ підлетіли до материкової частини країни з півночі, облетіли її навколо, і лише після того повернулися до Росії. Японські військові виклали карту польоту російських бомбардувальників, а також зробили їх фото.

Зазначається, що повітряний простір країни літаки не порушили.

До слова, Китай розмістив балістичні ракети на кордоні з Росією

Теги: Японія авіація Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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