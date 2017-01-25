Єврокомісар пояснив, чому санкції з Росії поки не зніматимуть

Єврокомісар із питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган пояснив, навіщо санкції проти Росії.

На сесії ПАРЄ один із чиновників запитав у нього, чи є можливість перейти від покарань до діалогу з Москвою. У відповідь єврочиновник заявив – жорсткі заходи проти Росії повинні діяти і далі. Адже вона й далі порушує міжнародне право.

Я завжди висловлююся за діалог. Обговорюючи, ви можете наблизити позиції людей. Але ми не можемо не помічати, коли порушується міжнародне законодавство. Тоді повинні бути наслідки, і мають бути застосовані санкції,

– заявив Йоганнес Ган.

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Нагадаємо, вчора президент ПАРЄ Педро Аграмунт висловився за скасування санкцій, накладених на російську делегацію ПАРЄ та за повернення її до сесійної зали.