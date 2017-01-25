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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Єврокомісар пояснив, чому санкції з Росії поки не зніматимуть

01:10, сьогодні 72 Читать новость на русском

Єврокомісар із питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган пояснив, навіщо санкції проти Росії.

На сесії ПАРЄ один із чиновників запитав у нього, чи є можливість перейти від покарань до діалогу з Москвою. У відповідь єврочиновник заявив – жорсткі заходи проти Росії повинні діяти і далі. Адже вона й далі порушує міжнародне право.

Я завжди висловлююся за діалог. Обговорюючи, ви можете наблизити позиції людей. Але ми не можемо не помічати, коли порушується міжнародне законодавство. Тоді повинні бути наслідки, і мають бути застосовані санкції,
– заявив Йоганнес Ган.

Читайте також: У МЗС різко відреагували на бажання ПАРЄ повернути Росію до складу Асамблеї

Нагадаємо, вчора президент ПАРЄ Педро Аграмунт висловився за скасування санкцій, накладених на російську делегацію ПАРЄ та за повернення її до сесійної зали.

Теги: Політика Санкції Йоганнес Ган ПАРЄ
Джерело: 24 Канал
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