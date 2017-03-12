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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Євросоюз назвав умову, за якої Україна може повернути окупований Донбас

08:48, сьогодні 6707 Читать новость на русском
Хюґ Мінґареллі
Хюґ Мінґареллі / Getty Images

Проведення місцевих виборів на непідконтрольному Києву Донбасі, що відповідають всім критеріям ОБСЄ, допоможуть Україні поступово повернути контроль над цими територіями за сприяння міжнародної спільноти.

Таку заяву зробив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі, передає УНІАН.

За його словами, місцеві вибори на Донбасі можуть відбутися лише тоді, коли необхідні умови для проведення виборів відповідатимуть критеріям ОБСЄ.

Українські політичні партії повинні мати змогу висувати кандидатів та брати участь у кампанії, і українські ЗМІ повинні мати змогу також брати участь у кампанії. Щодо учасників переговорів з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, то вони повинні досягнути таке політичне рішення, яке дозволить провести ці вибори. І потім, на цій основі, Україна повинна поступово повернути контроль над цими територіями за сприяння міжнародної спільноти,
– зауважив він.

Крім того, дипломат наголосив, що Євросоюз активно сприятиме відбудові Донбасу.

"Ми хотіли би бути на чолі відновлення соціальної та економічної інфраструктури на Донбасі одразу ж після того, як буде знайдено політичне рішення", – додав Мінґареллі.

Читайте також: Євросоюз зробив неприємну для України заяву

Теги: Війна на Донбасі Україна Політика Євросоюз
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