Юний українець побив недосяжний рекорд Сергія Бубки

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Український легкоатлет із Київщини, 20-річний Владислав Малихін встановив національний юніорський рекорд зі стрибків із жердиною на міжнародному турнірі в польському Жарі.
Про це повідомляє Champoin.
Легкоатлет побив рекорд, встановлений ще 35 років тому українським спортсменом Сергієм Бубкою серед спортсменів U-20. Малихін показав результат 5,70 метрів, таким чином на 15 сантиметрів покращивши рекорд української легенди.
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Зазначимо, що Міжнародний турнір зі стрибків з жердиною Slusarski Memorial завершився для Малихіна не лише рекордом, а ще й перемогою та виконанням кваліфікаційного нормативу для участі у чемпіонаті світі у Лондоні (4-13 серпня).
Додамо, що результат 5,70 метрів наразі входить до восьми найкращих цього сезону у світі.
Попередній рекорд України U20 – 5,55 метрів – повторювали кілька разів. Спочатку Бубка двічі долав цю висоту у 1982 році. У 1987 році це зробив Роман Барабашов. А 2002 року 5,55 підкорилися ще двом юніорам – Максиму Мазурику й Владиславу Ревенку.