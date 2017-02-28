17:40
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, 27 лютого
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, 27 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 16:00: Аваков погрожує блокадникам
Випуск новин
17:01, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

З 1 березня в Україні зросте вартість електроенергії

16:59, сьогодні 406 Читать новость на русском
Тарифи на електроенергію
Тарифи на електроенергію / 24 Канал

З 1 березня для українців подорожчає електроенергія. Тарифи для населення зростуть на понад 25 відсотків.

Зокрема, 90 копійок за кіловат платитимуть ті, хто використає в місяць до 100 кіловат. Хто споживатиме більше, уже підпадає під тариф у 1,68 гривень.

За підрахунками експертів, середньостатистична сім’я в місяць викладатиме щонайменше 500 гривень лише за світло.

На думку фахівців, черговий стрибок цін призведе до зростання боргів. Вже сьогодні несплата за спожиту електричну енергію лише перед Київенерго становить 770 мільйонів гривень.

Мотивує це підвищення НКРЄ тим, що треба ж кошти на модернізацію. Проблеми оновлення мереж, устаткування власники приватних монополій та Обленерго перекладають на плечі споживача,
– зазначає експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

Читайте також: Суд виніс вердикт щодо скандальної формули для розрахунку ціни на електроенергію

Комунальні ж неплатежі досягли свого піку – майже 30 мільярдів гривень.

До слова, українцям перерахують субсидії через подорожчання світла.

Теги: Україна Електроенергія Тарифи
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Не все те сайт
сьогодні, 17:02 Не все те сайт "24", що намагається ним прикидатись
Євгенія Мазур 753
Ергофобія чи мусофобія? Найдивніші страхи людей
сьогодні, 16:01 Ергофобія чи мусофобія? Найдивніші страхи людей
599
Россияне ждут помощи от Украины
сьогодні, 15:31 Россияне ждут помощи от Украины
Дід Панас 2939
ЖеСвіШулявка. В соцмережах кепкують над обвалом Шулявського моста
сьогодні, 12:54 ЖеСвіШулявка. В соцмережах кепкують над обвалом Шулявського моста
4348
Як у Росії вербують
сьогодні, 12:26 Як у Росії вербують "добровольців"
Дід Панас 1410
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Проросійська провокація, – дипломат про спалення українського прапора у Польщі
15 листопада 2016 , 17:18 2
Лещенко відреагував на звинувачення НАБУ щодо квартири
 19 вересня 2016 , 17:48 2
Як підключити роутер самому: покрокова інструкція
15 березня , 12:53
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук