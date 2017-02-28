З 1 березня в Україні зросте вартість електроенергії

З 1 березня для українців подорожчає електроенергія. Тарифи для населення зростуть на понад 25 відсотків.

Зокрема, 90 копійок за кіловат платитимуть ті, хто використає в місяць до 100 кіловат. Хто споживатиме більше, уже підпадає під тариф у 1,68 гривень.

За підрахунками експертів, середньостатистична сім’я в місяць викладатиме щонайменше 500 гривень лише за світло.

На думку фахівців, черговий стрибок цін призведе до зростання боргів. Вже сьогодні несплата за спожиту електричну енергію лише перед Київенерго становить 770 мільйонів гривень.

Мотивує це підвищення НКРЄ тим, що треба ж кошти на модернізацію. Проблеми оновлення мереж, устаткування власники приватних монополій та Обленерго перекладають на плечі споживача,

– зазначає експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

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Комунальні ж неплатежі досягли свого піку – майже 30 мільярдів гривень.

До слова, українцям перерахують субсидії через подорожчання світла.