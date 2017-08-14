14:51
14 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 13:00: Стрілянина в США. Страйк в Барселоні
Випуск новин
13:41, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Z-Games 2017: програма фестивалю в Затоці

14:02, сьогодні 288 Читать новость на русском
Z-Games 2017 Затока
Z-Games 2017 Затока

Z-Games 2017 в Затоці (Одеська область) пройде з 21 до 27 серпня. Про програму на фестиваль екстремальних розваг та ціни на квитки – читайте у нашому матеріалі.

Фестиваль Z-Games організовують в Україні щорічно з 2010 року, і входить в топ найбільших подій Східної Європи.

Читайте також: Koktebel Jazz Festival 2017: головні виконавці фестивалю

Z-Games – це популярні спортивні активності та розвиток світових спортивних трендів.

Ціна квитка на фестиваль – від 550 до 1390 гривень. З цим квитком ви можете вільно відпочивати на території, відвідувати концерти та вечірки, безкоштовні майстер-класи і брати участь в змаганнях.

Спортивна програма Z-Games 2017:

Чемпіонат з Workout

Щоденні безкоштовні майстер класи;

Фан-змагання та конкурси серед новачків і аматорів;

Чемпіонат України Street Workout Pro.

Girls workout

День 1 – "Вогнені сідниці". Силове тренування на опрацювання м'язів сідниць.

День 2 – "Прес прокачування". Інтервальна тренування для пресу.

День 3 – "Stretching". Тренування на розтяжку.

День 4 – "Bums + ABS". Функціональна тренування для сідниць і пресу.

День – "Lady dance". Танцювальна тренування.

День 6 – "1000%". Функціональна тренування для всього тіла.

День 7 – "Grand Workout". Комплексне тренування для всього тіла з елементами танців і функціонального тренінгу.

Girl can surf

9:00 – 10:00 surf-йога, фіз-підготовка;

10: – 11:00 surf breakfast, surf talks;

13: – 15:00 balanceboard and supboard training;

17:00 – 19:00 фінтнес вечірки Abs on fire, Booty Challenge, Love burpee party.

Ultimate frisbee

Hat - турнір з алтимат фрісбі: капелюшний турнір, коли за допомогою жеребкування з усіх бажаючих формуються нові команди.

Night neon party: серія нічних ігор з літаючим диском "FlashLight" c використанням неонових браслетів.

Badaboom contest: призова гра на точність кидання фрізбі по мішені з різною дистанції.

Airflow contest: змагання полягає у тому, щоб закинути в небо диск і зловити його в боротьбі з конкурентами.

Layout tomato сrash: веселе змагання з використанням томатів.

Детальніше про інші спортивні розваги та майстер-класи читайте на сайті фестивалю Z-Games

Теги: Одеса Новини України LifeStyle Фестивалі Подорожі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Депутатська недоторканність – в Україні це всього-на-всього політична гра
сьогодні, 12:02 Депутатська недоторканність – в Україні це всього-на-всього політична гра
Катерина Одарченко 458
Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
сьогодні, 11:25 Не був в універі – не бачив Че, або Вікінги на вулицях Чернівців
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 10:18 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 9108
сьогодні, 09:51 "Валеріан і місто тисячі планет": шикарний світ майбутнього від Люка Бессона
Юлія Ліпенцева 1593
Украина и Крым: в поисках виновных, в ожидании деоккупации
сьогодні, 08:22 Украина и Крым: в поисках виновных, в ожидании деоккупации
Блог Медіа 17471
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Серйозна пожежа у житловому будинку в Києві: фото і відео з місця події
 17 липня , 22:43
Солодкий день народження: як Івано-Франківськ святкував 355-ліття
 7 травня , 22:33
Внаслідок обстрілу бойовиками поранення зазнала дитина
 9 червня , 01:30
Авдіївка знову залишилася без світла
 13 березня , 08:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук