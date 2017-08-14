Z-Games 2017: програма фестивалю в Затоці

Z-Games 2017 в Затоці (Одеська область) пройде з 21 до 27 серпня. Про програму на фестиваль екстремальних розваг та ціни на квитки – читайте у нашому матеріалі.

Фестиваль Z-Games організовують в Україні щорічно з 2010 року, і входить в топ найбільших подій Східної Європи.

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Z-Games – це популярні спортивні активності та розвиток світових спортивних трендів.

Ціна квитка на фестиваль – від 550 до 1390 гривень. З цим квитком ви можете вільно відпочивати на території, відвідувати концерти та вечірки, безкоштовні майстер-класи і брати участь в змаганнях.

Спортивна програма Z-Games 2017:

Чемпіонат з Workout

Щоденні безкоштовні майстер класи;

Фан-змагання та конкурси серед новачків і аматорів;

Чемпіонат України Street Workout Pro.

Girls workout

День 1 – "Вогнені сідниці". Силове тренування на опрацювання м'язів сідниць.

День 2 – "Прес прокачування". Інтервальна тренування для пресу.

День 3 – "Stretching". Тренування на розтяжку.

День 4 – "Bums + ABS". Функціональна тренування для сідниць і пресу.

День – "Lady dance". Танцювальна тренування.

День 6 – "1000%". Функціональна тренування для всього тіла.

День 7 – "Grand Workout". Комплексне тренування для всього тіла з елементами танців і функціонального тренінгу.

Girl can surf

9:00 – 10:00 surf-йога, фіз-підготовка;

10: – 11:00 surf breakfast, surf talks;

13: – 15:00 balanceboard and supboard training;

17:00 – 19:00 фінтнес вечірки Abs on fire, Booty Challenge, Love burpee party.

Ultimate frisbee

Hat - турнір з алтимат фрісбі: капелюшний турнір, коли за допомогою жеребкування з усіх бажаючих формуються нові команди.

Night neon party: серія нічних ігор з літаючим диском "FlashLight" c використанням неонових браслетів.

Badaboom contest: призова гра на точність кидання фрізбі по мішені з різною дистанції.

Airflow contest: змагання полягає у тому, щоб закинути в небо диск і зловити його в боротьбі з конкурентами.

Layout tomato сrash: веселе змагання з використанням томатів.

Детальніше про інші спортивні розваги та майстер-класи читайте на сайті фестивалю Z-Games