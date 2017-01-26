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Залізнична аварія на Одещині: сім вантажних вагонів зійшли з рейок

10:45, сьогодні 334 Читать новость на русском
Залізнична аварія на Одещині: сім вантажних вагонів зійшли з рейок

В ніч на 26 січня на станції Кам’янка з під’їзної колії десять зерновозів (сім порожніх і три навантажених зерном) самовільно зрушили з місця. У результаті події сім вагонів зійшли з рейок, пошкодили контактні опори, разом з жорстким поперечним з’єднанням та перекрили головні колії.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Через цю подію затримуються 10 пасажирських поїздів: №110 Львів – Херсон, №120 Львів – Кривий Ріг, №732 Київ – Запоріжжя, №776 Київ – Харків, №70 Львів – Маріуполь, №11 Новоолексіївка – Київ, № 137 Одеса – Черкаси, № 73 Кривий Ріг – Москва, №739 Кривий ріг – Київ та №733 Запоріжжя – Київ.

Орієнтовний час затримки поїздів може скласти до 3 годин. Оголошення на вокзалах попереджають пасажирів про затримки поїздів.

Поїзди пропускають по третій колії за допомогою тепловозної тяги.

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Теги: Укрзалізниця залізниця Україна Одеса Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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