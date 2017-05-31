Зарплати в Україні: хто скільки заробляє за сферами діяльності

Найбільше в Україні можна заробити у сфері фінансової та страхової діяльності. Середня зарплата таких фахівців становить майже 12 тисяч гривень.

За даними Держстату, розмір середньої зарплати в Україні коливається від 4,6 тис. грн до 11,8 тис. грн залежно від виду діяльності.

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Трохи менше від фінансистів і страховиків заробляють фахівці у сфері інформації та телекомунікації – 11,2 тис. грн. Українці, які здійснюють професійну діяльність у наковій та технічній сфері, заробляють до 9 тис. грн.



Найбільші зарплати – у сфері фінансової та страхової діяльності

Найменші ж в Україні зарплати – у сферах харчування (4,6 тис. грн), сільського, лісового та рибного господарства (4,8 -5,1 тис. грн).

Освітяни та медики заробляють теж не найбільше – до 5,3 тис. грн.



Зарплати медиків та вчителів – серед найнижчих

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Нагадаємо, 31 травня Кабінет Міністрів переглянув прогноз рівня середньомісячної заробітної плати в Україні з 5988 гривень до 7104 гривень. Це означає, що вже найближчим часом в українців зростуть зарплати.