Зарплати в Україні: хто скільки заробляє за сферами діяльності

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найбільше в Україні можна заробити у сфері фінансової та страхової діяльності. Середня зарплата таких фахівців становить майже 12 тисяч гривень.
За даними Держстату, розмір середньої зарплати в Україні коливається від 4,6 тис. грн до 11,8 тис. грн залежно від виду діяльності.
Читайте також: Де в Україні найвищі зарплати: інфографіка
Трохи менше від фінансистів і страховиків заробляють фахівці у сфері інформації та телекомунікації – 11,2 тис. грн. Українці, які здійснюють професійну діяльність у наковій та технічній сфері, заробляють до 9 тис. грн.
Найбільші зарплати – у сфері фінансової та страхової діяльності
Найменші ж в Україні зарплати – у сферах харчування (4,6 тис. грн), сільського, лісового та рибного господарства (4,8 -5,1 тис. грн).
Освітяни та медики заробляють теж не найбільше – до 5,3 тис. грн.
Зарплати медиків та вчителів – серед найнижчих
Читайте також: Пенсії для українців і мешканців псевдореспублік: у кого більше
Нагадаємо, 31 травня Кабінет Міністрів переглянув прогноз рівня середньомісячної заробітної плати в Україні з 5988 гривень до 7104 гривень. Це означає, що вже найближчим часом в українців зростуть зарплати.