Журналісти показали шпигунські маєтки росіян у США

США запровадили низку санкцій проти Росії і закрили два маєтки російських дипломатів у штаті Меріленд та Нью-Йорк, через підозру у використанні будинків для збору шпигунської інформації.
Відео опубліковано на сторінці "Голосу Америки" в Twitter.
Нагадаємо, Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про вислання 35 російських дипломатів у відповідь на утиски американських дипломатів у Росії.
Президент США Барак Обама прокоментував це рішення Білого дому. У Росії відповіли на дії америкаців, закривши у Москві англо-американську школу.
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