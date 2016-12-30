Журналісти показали шпигунські маєтки росіян у США

США запровадили низку санкцій проти Росії і закрили два маєтки російських дипломатів у штаті Меріленд та Нью-Йорк, через підозру у використанні будинків для збору шпигунської інформації.

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