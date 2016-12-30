  • укр
  • рус
11:30
30 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна
Вєсті Кремля
21:31, 29 грудня
Вєсті.UA. У бідолашного Бєні хочуть забрати ще дещо. Для кого агресор досі друг
Вєсті.UA
20:58, 29 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 10:00: План
Випуск новин
10:47, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналісти з'ясували, ким був Овідіопольський різник

10:18, сьогодні 2921 Читать новость на русском
Місце трагедії
Місце трагедії / Наддністрянська правда

У скоєнні овідіопольського жахіття попередньо підозрюється місцевий житель.

Журналісти місцевого видання "Наддністрянська правда" дізналися, що звати його Погорелов Дмитро Павлович.

Народився овідіопольський різник 09 листопада 1991 року, а зареєстрований за адресою Одеська область, м. Овідіополь, вул. Ватутіна, 35.

Щоправда наразі може мешкати в Одесі на колишній вулиці Героїв Сталінграда (нинішня Героїв оборони Одеси) у будинку №30 та у квартирі або №180, або №108.

Овідіополь, вбивство

На 2014 рік використовував мобільний телефон 093-262-98-95.

Зазначається, що раніше не засуджувався, однак в жовтні 2016 року притягувався до адміністративної відповідальності за роздрібну торгівлю фруктами на території Суворовського району міста Одеси.

Ані автотранспорту, ані зброї Дмитро Погорелов не реєстрував, станом на 2014 рік користувався автомобілем ВАЗ-2106 бежевого кольору 1998 року випуску.

Номерний знак автівки – ВН 2434 СХ, які зареєстровані на Власенка Руслана Прокоповича 31.10.1977 року народження, що мешкає в селі Плахтіївка на Одещині.

Додамо, що очільник ГУ НП у Одеській області Дмитро Головін відмовився коментувати, що овідіопольським вбивцею є Дмитро Погорелов, оскільки наразі тривають слідчі дії, однак зазначив, підозрюваний жодного разу не притягувався до кримінальної відповідальності.

Також зауважимо, що сайтах поліції та МВС жодної інформації, що розшукується саме Дмитро Погорелов немає.

За словами сусідів, вбивця працював у родині водієм.

Овідіополь, кримінал

Овідіополь, кримінал

Крім того, за попередніми даними, в будинку в момент вбивства перебували батьки загиблої. Чи вони постраждали невідомо, однак журналісти з’ясували, що є ще одна жертва злочину, яка наразі перебуває в лікарні з серйозною травмою голови.

Станом на 9 годину 30 грудня пошуки різника тривають.

Як передає ТСН, зараза підозрюваного розшукують у Грибівці, куди о 8 годині ранку на крайню базу курорту почали приїздити правоохоронці, заїхала бронетехніка Національної гвардії та спецпризначенці.

Усі правоохоронці озброєні автоматичною зброєю, також прибули снайпери з рушницями.

"Наразі всі сили поліції, Національної гвардії і та спецпідрозділів прочісують всю прилеглу територію до того місця, де він кинув свій автомобіль. Всілякі бази відпочинку, дачні кооперативи, житлові приміщення громадян – все прочісується з метою виявлення",
– розповів начальник ГУНП України в Одеській області Дмитро Головін.

Читайте також: Де перебуває міністр Аваков під час овідіопольської трагедії

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що на Одещині сталося моторошне вбивство – чоловік відрізав голови матері та доньці, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.

За інформацією поліції, овідіопольський убивця мав намір повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси.

Теги: Україна Кримінал журналісти Одеса Розслідування
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Рашка должна быть уничтожена любой ценой
сьогодні, 08:39 Рашка должна быть уничтожена любой ценой
Павло Шехтман 2 3989
Верховна Рада-2016: успіхи, провали, закулісся та скандали
сьогодні, 08:29 Верховна Рада-2016: успіхи, провали, закулісся та скандали
Наталя Ромашова 1799
В 2017 году Порошенко снова поборет коррупцию и еще раз продаст свой бизнес?
29 грудня, 22:22 В 2017 году Порошенко снова поборет коррупцию и еще раз продаст свой бизнес?
Юрий Касьянов 2 4060
Зради і перемоги: чим запам’ятається 2016 рік
29 грудня, 21:01 Зради і перемоги: чим запам’ятається 2016 рік
Євгенія Мазур 747
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Шпигуна "ЛНР", який обстрілював українські позиції, затримала СБУ
 30 серпня , 06:01 4
НБУ продасть з аукціону 50 мільйонів доларів
 20 грудня , 11:27
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук