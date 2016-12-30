Журналісти з'ясували, ким був Овідіопольський різник

У скоєнні овідіопольського жахіття попередньо підозрюється місцевий житель.

Журналісти місцевого видання "Наддністрянська правда" дізналися, що звати його Погорелов Дмитро Павлович.

Народився овідіопольський різник 09 листопада 1991 року, а зареєстрований за адресою Одеська область, м. Овідіополь, вул. Ватутіна, 35.

Щоправда наразі може мешкати в Одесі на колишній вулиці Героїв Сталінграда (нинішня Героїв оборони Одеси) у будинку №30 та у квартирі або №180, або №108.

На 2014 рік використовував мобільний телефон 093-262-98-95.

Зазначається, що раніше не засуджувався, однак в жовтні 2016 року притягувався до адміністративної відповідальності за роздрібну торгівлю фруктами на території Суворовського району міста Одеси.

Ані автотранспорту, ані зброї Дмитро Погорелов не реєстрував, станом на 2014 рік користувався автомобілем ВАЗ-2106 бежевого кольору 1998 року випуску.

Номерний знак автівки – ВН 2434 СХ, які зареєстровані на Власенка Руслана Прокоповича 31.10.1977 року народження, що мешкає в селі Плахтіївка на Одещині.

Додамо, що очільник ГУ НП у Одеській області Дмитро Головін відмовився коментувати, що овідіопольським вбивцею є Дмитро Погорелов, оскільки наразі тривають слідчі дії, однак зазначив, підозрюваний жодного разу не притягувався до кримінальної відповідальності.

Також зауважимо, що сайтах поліції та МВС жодної інформації, що розшукується саме Дмитро Погорелов немає.

За словами сусідів, вбивця працював у родині водієм.

Крім того, за попередніми даними, в будинку в момент вбивства перебували батьки загиблої. Чи вони постраждали невідомо, однак журналісти з’ясували, що є ще одна жертва злочину, яка наразі перебуває в лікарні з серйозною травмою голови.

Станом на 9 годину 30 грудня пошуки різника тривають.

Як передає ТСН, зараза підозрюваного розшукують у Грибівці, куди о 8 годині ранку на крайню базу курорту почали приїздити правоохоронці, заїхала бронетехніка Національної гвардії та спецпризначенці.

Усі правоохоронці озброєні автоматичною зброєю, також прибули снайпери з рушницями.

"Наразі всі сили поліції, Національної гвардії і та спецпідрозділів прочісують всю прилеглу територію до того місця, де він кинув свій автомобіль. Всілякі бази відпочинку, дачні кооперативи, житлові приміщення громадян – все прочісується з метою виявлення",

– розповів начальник ГУНП України в Одеській області Дмитро Головін.

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