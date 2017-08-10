ЗМІ повідомили дату поховання Бережної

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У четвер, 10 серпня, відбудуться заходи щодо поховання колишнього члена "Партії регіонів" Ірини Бережної.
5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією. Згодом стали відомими і подробиці трагедії.
Раніше ЗМІ повідомляли, що тіло опального політика передадуть рідним лише тоді, коли хорватські правоохоронці завершать розслідування аварії, однак згодом стало відомо, що церемонія прощання з Бережною відбудеться 10 серпня на одному з київських кладовищ, пишe Hyser.
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Зауважимо, що ні назва кладовища, ані час похорону не повідомляються.
За слова джерела, похорони будуть таємними: прийдуть лише найближчі друзі та члени сім'ї загиблої.
До слова, інформацію, що поховання відбудеться у четвер підтверджують і "Вести", що є лояльними до опозиційних партій.
Нагадаємо, доньку загиблої Ірини Бережної – Даніеллу – яка вижила, одразу після аварії забрав таємничий чоловік.