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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ЗМІ повідомили дату поховання Бережної

09:46, сьогодні 1487
Ірина Бережна
Ірина Бережна / "Новая газета – Юг"

У четвер, 10 серпня, відбудуться заходи щодо поховання колишнього члена "Партії регіонів" Ірини Бережної.

5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією. Згодом стали відомими і подробиці трагедії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що тіло опального політика передадуть рідним лише тоді, коли хорватські правоохоронці завершать розслідування аварії, однак згодом стало відомо, що церемонія прощання з Бережною відбудеться 10 серпня на одному з київських кладовищ, пишe Hyser.

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Зауважимо, що ні назва кладовища, ані час похорону не повідомляються.

За слова джерела, похорони будуть таємними: прийдуть лише найближчі друзі та члени сім'ї загиблої.

До слова, інформацію, що поховання відбудеться у четвер підтверджують і "Вести", що є лояльними до опозиційних партій.

Нагадаємо, доньку загиблої Ірини Бережної – Даніеллу – яка вижила, одразу після аварії забрав таємничий чоловік.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Партія регіонів Загинула Ірина Бережна ЗМІ
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