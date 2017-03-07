Золотий умивальник та іменний годинник президента Росії – скарби дніпровського чиновника

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Чиновника підозрюють у зловживанні службовим становищем, розкраданням майна та затримку зарплати працівникам.

Як сказано у повідомленні, у вересні 2014 року цей посадовець уклав договір з підприємством, яке є виробником паперу та картону, про ремонт електродвигунів.

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Звичайно, ремонт підприємство не виконало, однак на їхні рахунки було перераховано 3 мільйони гривень.

Під час обшуку будинку чиновника правоохоронці знайшли золотий іменний годинник Президента Російської Федерації, а також золотий умивальник.