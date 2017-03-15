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Зона вільної торгівлі з Канадою в цифрах: що це дасть Україні

12:52, сьогодні 432 Читать новость на русском
ЗВТ з Канадою в цифрах
ЗВТ з Канадою в цифрах

Українські депутати ратифікували Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою. Ця подія є дуже важливою, адже перед Україною відкривається величезний ринок.

Зараз у торгівлі України з Канадою існує серйозний дисбаланс. У 2016 році імпорт перевищував експорт у 7,5 разів. Тепер з’явилася хороша можливість вирівняти ці показники.

Канада одразу відкриє 98% свого ринку. Українські виробники зможуть експортувати без жодних мит перероблену сільськогосподарську продукцію, товари харчової, легкої, хімічної, нафтохімічної та машинобудівної промисловості.

Натомість Україна скасує для Канади 78% мит, причому поетапно, а не одразу. Очікується поступове обнулення мит протягом 3-7 років.

Ця Угода працюватиме на довгу перспективу. У перший рік дії документу очікується втрата доходів держбюджету України на 1,2 млн доларів. Однак це невелика жертва, якщо все відбуватиметься так, як обіцяє уряд. Далі мають бути і нові робочі місця, і підвищення ВВП, і приплив інвестицій.

Для того, щоб Угода про зону вільної торгівлі почала діяти, потрібно, щоб парламенти двох країн її ратифікували. Верховна Рада свою справу зробила. Тепер залишається голосування у Сенаті Канади (третє читання), підписання Президентом України та Генерал-губернатором Канади відповідно та обмін ратифікаційними документами.

Президент України Петро Порошенко заявив, що ця подія важлива ще й як відповідь на російську агресію, яка загрожує не лише Україні, але і країнам ЄС, Канаді і всьому світу.

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Теги: Україна Публікації Інфографіка Канада
Джерело: 24 Канал
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