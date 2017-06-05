Зрада у серці Києва: дзвіницю Лаври досі прикрашає герб Росії

На дзвіниці Києво-Печерської Лаври досі красується герб Російської Федерації – двоголовий орел.

Таку цікаву деталь помітила речниця генпрокурора України Лариса Сарган. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"А давно на Лаврській дзвіниці з'явилися золоті двоголові "курки" з коронами? Хм... Виявляється, вони там були і раніше, але чомусь в очі так не кидались", – пише вона.

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У коментарях один з інтернет-користувачів дописав, що має підозру, що цими орлами оздоблювали будівлі за часів Івана Мазепи.

Такі самі "курки" є і на дзвіниці Софії. Здається, це все справа рук Мазепи. Чисто тобі іронія долі,

– пише Роман Романюк.

Справді, якщо придивитись, позолочені скульптури, які оздоблюють верхівки римсько-коринфських напівколон Великої лаврської дзвіниці – це двоголовий орел.

Як відомо, двоголовий орел був прийнятий як державний герб у 1472 році. А дзвіницю почали будувати у 1731-му і завершили у 1745 році.

Герб Росії