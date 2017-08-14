З’явилась цікава деталь про експерта, що заявив про українські двигуни в ракетах КНДР

Експерт Майкл Ельман, з яким поспілкувались журналісти видання New York Times, і який якраз розповів про причетність України до постачання ракетних двигунів КНДР, раніше працював в Росії.

Про це заявив заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін, пише Еспресо.tv.

Видання The New York Times, нагадаємо, опублікувало статтю, в якій стверджують, що успішність випробувань північнокорейських ракет пов'язана із використанням двигунів з українського заводу.

Більше того, експерт співпрацював з російськими спецслужбами.

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"Цей експерт, який оприлюднив дослідження, він в кінці 90-х працював в Росії, в тому числі з російськими спецслужбами", – сказав Золотухін.

Заступник міністра також додав, що іноземні експерти, які у своїх заявах критикують Україну, часто мали якісь справи у Москві чи жили там. І випадки подібних заяв трапляються щороку.

"Останній такий кейс був у листопаді 2015 року, коли видання Agence France-Presse оприлюднило інформацію, що Україна начебто постачала "Ісламській державі" ПЗКР китайського виробництва", – додав він.