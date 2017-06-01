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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явилася повна програма прощання з Любомиром Гузаром у Львові та Києві

11:09, сьогодні 581 Читать новость на русском
Любомир Гузар
Любомир Гузар / Укрінформ

З Блаженнійшим Любомиром Гузаром, який напередодні пішов із життя, спершу попрощається його рідний Львів, а потім Київ, де його і поховають.

Про це розповів голова УГКЦ Блаженнійший Святослав.

За його словами, вранці 1 червня траурний кортеж з тілом Любомира Гузара вирушив до Львова – "до міста, де він народився та де мешкає його родина".

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Планується, що його тіло сюди прибуде цього ж дня близько 19:00 та перебуватиме у Архикатедральному Соборі Святого Юра.

Як стверджує священнослужитель, львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнійшим Любомиром 2 і 3 червня – у п’ятницю заупокійна літургія розпочнеться о 10:00, потім Собор буде відкритим упродовж всього дня та ночі, а вже в суботу після заупокійної служби, яка розпочнеться о 9:00, вулицями Львова пройде скорботна хода. Завершиться захід у Храмі Святого Архистратига Михаїла.

До Києва тіло Блаженнійшого має прибути зранку неділі, 4 червня. У столиці з колишній головою УГКЦ кияни та гості зможуть попрощатися упродовж неділі та понеділка зранку.

Прощання пройдуть у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, де буде відслужено три божественних літургії у присутності його тлінних останків: о 7:30, о 9:00 та об 11:00.

Крім того, у свято Трійці о 18:00 розпочнеться літургія з чином архієрейського похорону, а потім відбудеться вечірня з колінноприклонними молитвами, під час якої прикликатиметься Святий Дух на церкву та український народ. Також упродовж ночі пройдуть цілонічні молитовні чування з читанням божественної Євангелії.

Вже у понеділок, 5 червня, об 11:00 розпочнеться скорботна архієрейська божественна літургія з чином погребення.

Додамо, що поховають Любомира Гузара у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, в його крипті.

Нагадаємо, увечері 31 травня через важку недугу пішов із життя колишній голова УГКЦ Любомир Гузар.

У зв'язку з такою невимовною втратою в його рідному Львові 1 червня оголошено днем жалоби.

Крім того, в резиденції Любомира Гузара, що у Княжичах під Києвом, вже відбуваються приготування до похорону Блаженнійшого.

Теги: Україна Любомир Гузар УГКЦ релігія Політика Львів Київ
Джерело: 24 Канал
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