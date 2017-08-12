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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явилися шокуючі деталі смертельної стрілянини у Дніпрі

23:28, 11 серпня 589 Читать новость на русском
Стрілянина сталася біля однієї з елітних новобудов у Дніпрі
Стрілянина сталася біля однієї з елітних новобудов у Дніпрі / "Інформатор"

Уранці 11 серпня у центрі Дніпра на п'ятому поверсі однієї з елітних новобудов сталася стрілянина, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє зазнали поранень, серед яких жінка.

За інформацією 5 Каналу, сусідів тут майже немає, тому постріли могли чути лише ремонтники.

Щоправда, за їхніми словами, вони у цей час працювали на об'єкті, відтак жоден із них нічого не чув. Крім того, поява поліцейських будівельників дуже здивувала.

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Зауважимо, що на сходах новобудови правоохоронці виявили тіло 50-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями. Також з місця вбивства поліція вилучила понад десяток гільз.

Ще двоє осіб – 48-річний чоловік та 34-річна жінка – зазнали ураження електрошокером. Потерпілі були поруч з місцем злочину, відтак їх уже допитала поліція.

Згодом жінку госпіталізували. Наразі її охороняють.

"Її стан стабільний. Оскільки вона перебуває у шоковому стані, її шпиталізували до відділення реанімації кардіологічного профіля", – розповів заступник головного лікаря швидкої допомоги Дмитро Алейник.

Додамо, що особисті дані вбитого та потерпілих поліція не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства. На місці вбивства криміналісти залучили й кінологів.

"Ми відпрацьовуємо всі версії цього правопорушення. Зараз по місту та по області введено план "Сирена". Тривають пошуки зловмисників", – зауважила начальник відділу комунікації ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Про мотиви злочину правоохоронці не розповідають, однак вважають, що вбивство було навмисним – саме за цією статтею відкрили кримінальне провадження.

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За інформацією ТСН з посиланням на поліцію, потерпілі не є ані власниками квартир, ані фахівцями з ремонту, проте їхній спосіб заробітку не розголошують.

Журналісти припускають, що вони можуть бути співробітниками конвертаційного центру.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв про жахливу криваву стрілянину в недобудованому приміщенні біля готелю "Світанок" у Дніпрі, яка сталася 11 серпня.

Теги: Новини України Новини Дніпра Кримінальні новини Жертви Поліція Розслідування
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