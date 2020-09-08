100 днів роботи автофіксації: скільки штрафів отримали водії за перевищення швидкості
За перші 100 днів роботи системи автоматичної фіксації перевищень швидкості на дорогах на водіїв склали 833 949 постанов. З цієї кількості водії вже сплатили 645 526 штрафів.
В Україні високий відсоток оплати штрафів за перевищення швидкості, а саме 70%. Про це заявив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький на пресконференції 8 вересня, повідомляє 24 канал.
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Як система фіксує порушення
- Система автоматичної фіксації перевищення швидкості запрацювала 1 червня.
- На аварійно небезпечних ділянках доріг встановили камери. Вони цілодобово працюють і фіксують порушення.
- За допомогою номерного знака автомобіля з`ясовують особу водія.
- Далі формують повідомлення про штраф із зафіксованим правопорушенням і реквізитами для його оплати.
- Поліція відправляє листи тим, хто зареєстрований як власник транспорту.
Скільки грошей передбачено за перевищення швидкості
- За перевищення швидкості на 20 кілометрів на годину – штраф 255 гривень,
- якщо водій перевищив швидкість на 50 кілометрів на годину, то – 510 гривень.
- На оплату штрафу дають 30 днів.
- Якщо водій згоден з порушенням, то може сплатити штраф протягом 10 днів зі знижкою у 50%.
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Так виглядає постанова про штраф за перевищення швидкості / Фото МВС