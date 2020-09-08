За перші 100 днів роботи системи автоматичної фіксації перевищень швидкості на дорогах на водіїв склали 833 949 постанов. З цієї кількості водії вже сплатили 645 526 штрафів.

В Україні високий відсоток оплати штрафів за перевищення швидкості, а саме 70%. Про це заявив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький на пресконференції 8 вересня, повідомляє 24 канал.

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Як система фіксує порушення

Система автоматичної фіксації перевищення швидкості запрацювала 1 червня.

На аварійно небезпечних ділянках доріг встановили камери. Вони цілодобово працюють і фіксують порушення.

За допомогою номерного знака автомобіля з`ясовують особу водія.

Далі формують повідомлення про штраф із зафіксованим правопорушенням і реквізитами для його оплати.

Поліція відправляє листи тим, хто зареєстрований як власник транспорту.

Скільки грошей передбачено за перевищення швидкості

За перевищення швидкості на 20 кілометрів на годину – штраф 255 гривень,

якщо водій перевищив швидкість на 50 кілометрів на годину, то – 510 гривень.

На оплату штрафу дають 30 днів.

Якщо водій згоден з порушенням, то може сплатити штраф протягом 10 днів зі знижкою у 50%.

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Перевірити, чи є штрафи за порушення, можна на сайті з базою даних порушень правил дорожнього руху та в електронному кабінеті водія.



Так виглядає постанова про штраф за перевищення швидкості / Фото МВС