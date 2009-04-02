2-5 квітня 7 обсерваторій будуть цілодобово відкриті для усіх охочих.

Упродовж чотирьох днів і ночей, з 2 до 5 квітня, усі охочі зможуть спостерігати зоряне небо як у астрономічних обсерваторіях, так і за допомогою телескопів, які стоятимуть у пожвавлених місцях великих міст країни. А подивитись, кажуть вчені, буде на що. Саме у ці дні буде дуже добре видно Місяць - і не лише вночі, але й увечері. Так само, як і Сатурн із його системою кілець. Охочих поспостерігати за небом запрошують обсерваторії Києва, Дніпропетровська, Одеси, Харкова, Львова та Криму. А крім того, можна буде оглядати небесну сферу, роботу обсерваторій та вчених з інших континентів у режимі реального часу через Інтернет - у п’ятницю почне роботу веб-портал "Навколо світу за допомогою 80 телескопів." Ольга Сергієнко (молодший науковий співробітник обсерваторії ЛНУ ім.І.Франка): "Всі, хто мають доступ до глобальної мережі Інтернет, зможуть поспостерігати за допомогою найбільших світових телескопів. Зокрема: телескопів "Кег" на Гавайях, також, наприклад, телескопа Південної Європейської обсерваторії в Чілі." "100 годин астрономії" - це найбільший проект 2009 року, який ООН оголосила Міжнародним роком астрономії .