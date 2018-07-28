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1030-річчя Хрещення Русі: як відбулись урочистості в Києві

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Перекритий центр Києва, молебень і тисячі людей, 28 липня віряни відзначали 1030-річчя Хрещення Русі. Точна дата історикам не відома, тому святкують у День народження Князя Володимира, який і приніс християнство до Київської Русі, охрестивши в Дніпрі свій народ. Зараз свято стало ще більш актуальним, адже Україна очікує на надання автокефалії Українській помісній православній церкві.

Голова Київського Патріархату поруч з патріархом Московського. Таке трапляється чи не раз на рік. Бо поза святом Філарет – відлучений від церкви в російській єпархії. А Онуфрій категорично проти створення Української помісної православної церкви. Втім, у 1030-ту річницю Хрещення Київської Русі, об'єдналися.

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З одного боку від пам'ятника Володимиру були духовенство, чиновники і посадовці. З іншого – віряни з прапорами. Настрій навколо - більше політичний, ніж релігійний. Президент згадав про необхідність надання українській православній церкві Томосу більше з політичного погляду, ніж з релігійного.

Томос про автокефалію довершить утвердження незалежності нашої держави,
– зазначив Президент України Петро Порошенко.

Після голослівних промов – служба у Володимирському соборі. Тим часом до центра Києва з'їхалися віряни зі всієї країни. По закінченню служби рушили Хресною ходою до Володимирської гірки. Учасники поділилися на дві колони: церковну та світську. Першу очолювали церковні капелани, другу – українські політики.

І для їх комфорту перекрили майже весь центр Києва. Автівкою не можна було проїхати вздовж трьох десятків вулиць у радіусі від бульвару Шевченка до Хрещатика, від Андріївського узвозу і до вулиці Саксаганського. Навіть пішоходів перевіряли металошукачами кілька кордонів правоохоронців. В поліції вже підрахували: за попередніми даними у ході взяли участь 65 тисяч українців. Охороняли їх 5 тисяч правоохоронців.

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Втім більшість вірян змогли дійти лише до Михайлівської площі. Бо до Володимирської гірки пустили лише керівництво держави та духовенство. Молебень дивилися на екрані біля Михайлівського Золотоверхого просто неба. 

Автор: Анастасія Кримова, Олена Кук
Теги: Новини України Єдина помісна церква УПЦ КП Річниця Хрещення Русі УПЦ МП УАПЦ Новини Києва
Джерело: 24 канал
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