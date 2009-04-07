10 років на сцені

Постановці Mamma Mia! виповнюється 10 років.

Одній з найпопулярніших постановок за мотивами пісні гурту ABBA Mamma Mia! виповнюється 10 років. Відзначили подію екс-учасники колективу Бенні Андерссон та Бйорн Ульвеус в театрі принца уельського у Лондоні, де шоу йде із 2004.Вперше ж виставу показали 99 року - 25 літ по тому як ABBA виграла "Євробачення" з піснею Waterloo. Проте для колишніх членів гурту десятиріччя Mamma Mia! - це лише початок.Бйорн Ульвеус (колишній учасник гурту АВВА) "У мене таке враження, неначе це було лише вчора. Я не можу повірити, що лише 5 років тому я стояв на цій сцені, кажучи: о, як швидко плине час".Сьогодні вистава, поставлена за мотивами Mamma Mia!, - одна з найпопулярніших. На сьогодні вистава зібрала вже доволі солідну суму в 185 мільйонів фунтів стерлінгів. Постановку подивилося понад 5мільйонів глядачів. А до всього, за мотивами шоу зняли однойменний фільм із Меріл Стріп у головній ролі.