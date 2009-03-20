119 грн. за яйця

119 гривень за дрібне хуліганство - таке покарання визначив суд за розбиті на голові мера Сімферополя яйця.

Штраф повинна сплатити депутат Сімферопольської міської ради Наталія Лантух, яка у такий спосіб вирішила попротестувати проти звільнення свого однопартійця з посади Секретаря цієї ж міськради. Мер пожартував на тему корисності яєчної маски для волосся, але у міліцію вернувся.Тепер депутат, згідно із рішенням суду, адміністративна правопорушниця і повинна заплатити державі штраф. Дрібна хуліганка, втім, має намір подати апеляцію на рішення залізничного райсуду Сімферополя. Вона вважає, що її "яєчна" акція - політична і має причини, тому аж ніяк не підпадає під визначення хуліганства.