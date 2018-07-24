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11 немовлят померло під час експерименту з віагрою у Нідерландах

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Дослідження проводилися у 10 лікарнях Нідерландів
Дослідження проводилися у 10 лікарнях Нідерландів / rawpixel

В ході експерименту жінки вживали сильденафіл – препарат більш відомий на ринку, як "Віагра". У дослідженнях взяли участь 93 жінки, у яких діагностували понижене функціонування плаценти.

Про це повідомило видання The Guardian.

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Зазначається, що в експерименті брали участь жінки із 10 різних клінік у Нідерландах. Очікувалося, що вживання віагри позитивно вплине на розвиток плоду та пришвидшить його ріст, оскільки речовина розширює кровоносні судини. 

Попередні експерименти, які проводилися на щурах, дозволили вченим припустити, що вживання препарату сприятиме покращенню кровообігу у плаценті, що позитивно вплине на ріст дитини.

Однак експеримент було припинено минулого тижня у зв'язку з тим, що незалежний комітет виявив проблеми у здоров'ї після народження 17 дітей. Згодом 11 з них померли.

Виявлені наслідки викликали у вчених побоювання, що вживання препарату викликає підвищення кров'яного тиску у легенях, що водночас призводить до кисневого голодування.

Зазначається, що під час експерименту ще 90 жінок приймали плацебо й у трьох з них народилися діти зі схожим діагнозом, однак жодне з немовлят не померло.

Наразі ще 10-15 жінок очікують результатів аналізів, щоб довідатися чи з їхніми дітьми все гаразд.

Що таке Віагра?Це припарат, який використовується для лікування еректильної дисфункції у чоловіків, а також призначають хворим у яких діагностували підвищення артеріального тиску. Діючу речовину сильденафіл синтезовано у 1992 році групою фармацевтів компанії "Пфайзер".

 

Теги: Медицина Здоров'я Діти Жертви наука Ліки Вагітність і пологи Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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