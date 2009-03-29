Вже в 11-ти українських банках працюють тимчасові адміністратори.

У вівторок, 24 березня, НБУ ввів оперативне управління у "Банк регіонального розвитку", який за обсягами активів станом на 1 січня посідав 83 місце в Україні. Тимчасову адміністрацію у БРР призначено строком на рік - до 23 березня 2010-го, її очолив незалежний експерт Андрій Яцура.Також, на 6 місяців - до 23 вересня - запроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Як уже повідомлялося, наприкінці лютого у "Банк регіонального розвитку" НБУ призначив куратора, який слідкував за цільовим використанням отриманого від регулятора рефінансування.Нагадаємо, усього від поглиблення кризи у фінансовому секторі восени минулого року, НБУ запровадив тимчасову адміністрацію у 12 банках. Єдиним, хто наразі відновив повноцінну роботу - є "Промінвестбанк". Тимчасову адміністрацію з ПІБ вивели на минулому тижні, раніше фінустанову придбав російський "Внєшекономбанк", який і забезпечив фінансове оздоровлення "Промінвесту".