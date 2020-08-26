Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що пандемія коронавірусу може завдати суттєвих збитків туристичній галузі. За його розрахунками, туризм може втратити 120 мільйонів робочих місць.

Збитки від коронавірусу

Гутерреш наголосив, що саме туризм став однією з галузей, що найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає 24 канал.

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Генеральний секретар ООН зауважив, що жодна країна не залишилася незачепленою різким скороченням кількості міжнародних поїздок.

Приблизно 120 мільйонів робочих місць у світі перебуває під загрозою, багато з них – у неформальному секторі й малих підприємствах. Різке падіння доходів від експорту, пов'язаного з туризмом, може скоротити глобальний ВВП на 2,8%,

– сказав він.

Антоніу Гутерреш зазначив, що найскрутніше становище складається серед найбільш вразливих груп населення і країн

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Чи можна зарадити ситуації

За словами Генсека, дуже важливо перебудувати туристичний сектор так, щоб він став безпечним і міг повернути свої позиції як джерело робочих місць і стабільних доходів.

Водночас голова відділу аналізу і конкурентоспроможності туристичного ринку UNWTO Сандра Карвао спрогнозувала, що виручка у туризмі може впасти на величину від 910 мільярдів до 1,2 трильйона доларів у 2020 році.

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