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      13 українців загинули за 2 місяці на турецькому курорті

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      В Анталії загинули 13 українських туристів через різку зміну клімату
      В Анталії загинули 13 українських туристів через різку зміну клімату / ot.kg

      Головною причиною смертей українців в Анталії є те, що вони не готові до різкої зміни клімату. Особливо це стосується літніх людей, що мають проблеми із серцем.

      Українські туристи також не дотримуються елементарних норм поведінки на відпочинку: зловживають алкоголем та купаються у морі нетверезими. Про це повідомив український консул в Анталії В'ячеслав Хоменко, передає Укрінформ.

      До теми: ​Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму

      Серед цих 13-ти померлих українців є ті, чия смерть на курорті була природньою, але за загадкових обставин. Наразі цим займається прокуратура.

      Перша з причин (смертей українців на курорті) — серцеві напади. Також є кілька літніх людей, які зайшли в море і потонули. Є люди, які приїхали сюди на лікування і, на жаль, не витримали різноманітних медичних процедур, які здійснювали в лікарні,
      – уточнив Хоменко.

      Анталія — один з найпопулярніших напрямів для українських туристів. Минулого року курортне місто відвідали 1,35 мільйона українців. Цього року туристичний потік зріс на 13,8%.

      Також дипломат зазначив, що дуже важливо перед поїздкою до Туреччини оформити медичне страхування, бо бували випадки, коли людина отримувала травми голови чи переломи, а жодна лікарня не брала на себе відповідальність.

      Це найважчий регіон для громадян України, які живуть у помірному кліматі. +50 на сонці й 95% вологості. Це дуже негативно може впливати на стан здоров’я. Тому закликаю до розуміння ситуації та обирати страхування відповідно до можливих ризиків,
      – підсумував консул.

      Зверніть увагу: Аптечка на море: які ліки взяти у відпустку

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      Теги: Новини України Новини Здоров'я Новини Туреччини Відпочинок Жертви Подорожі
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