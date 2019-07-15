13 українців загинули за 2 місяці на турецькому курорті

Головною причиною смертей українців в Анталії є те, що вони не готові до різкої зміни клімату. Особливо це стосується літніх людей, що мають проблеми із серцем.

Українські туристи також не дотримуються елементарних норм поведінки на відпочинку: зловживають алкоголем та купаються у морі нетверезими. Про це повідомив український консул в Анталії В'ячеслав Хоменко, передає Укрінформ.

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Серед цих 13-ти померлих українців є ті, чия смерть на курорті була природньою, але за загадкових обставин. Наразі цим займається прокуратура.

Перша з причин (смертей українців на курорті) — серцеві напади. Також є кілька літніх людей, які зайшли в море і потонули. Є люди, які приїхали сюди на лікування і, на жаль, не витримали різноманітних медичних процедур, які здійснювали в лікарні,

– уточнив Хоменко.

Анталія — один з найпопулярніших напрямів для українських туристів. Минулого року курортне місто відвідали 1,35 мільйона українців. Цього року туристичний потік зріс на 13,8%.

Також дипломат зазначив, що дуже важливо перед поїздкою до Туреччини оформити медичне страхування, бо бували випадки, коли людина отримувала травми голови чи переломи, а жодна лікарня не брала на себе відповідальність.

Це найважчий регіон для громадян України, які живуть у помірному кліматі. +50 на сонці й 95% вологості. Це дуже негативно може впливати на стан здоров’я. Тому закликаю до розуміння ситуації та обирати страхування відповідно до можливих ризиків,

– підсумував консул.

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