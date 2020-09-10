У Великій Британії шкільний автобус на ходу врізався у залізничний міст. Внаслідок ДТП постраждали 15 учнів, 5 дітей опинилися на лікарняних ліжках.

Моторошна ДТП трапилася у місті Вінчестер 10 вересня близько 8 ранку. Діти їхали на заняття до школи імені Генрі Бофорта, повідомляє Mirror.

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До школи водій вперше їхав по новому маршруту. Чоловік думав, що зможе проїхати по залізничному мосту без перешкод, однак не розрахував габарити автобуса. Удар був настільки сильним, що автобус залишився без даху.



Дах автобуса просто "зрізало" / Фото Mirror

Злякані діти вистрибували у вікна

Школярі пережили справжній шок, коли автобус раптом врізався у міст. Дітей засипало уламками скла. Один із учнів розповів, що деякі школярі, навіть ті, які їхали на другому поверсі, в паніці вистрибували у вікна.

Що відомо про постраждалих

Троє постраждалих перебувають у місцевій лікарні зі складними травмами. Ще двох дітей госпіталізували, однак їхні поранення є відносно легкими. Загалом, у ДТП постраждали 15 учнів школи імені Генрі Бофорта.

У поліції розповіли, що всі пасажири автобуса – діти від 11 до 15 років.

Наразі правоохоронці встановлюють деталі події.