Зв'язав руки стяжками, катував: у Дніпрі військовому повідомили про підозру в резонансній справі

Одного з військових затримали в Дніпрі. Його підозрюють у побитті іншого бійця.

Про це повідомили в прокуратурі. Підозру вже оголосили.

У чому підозрюють військового в Дніпрі?

Ідеться про оператора БпЛА однієї з військових частин Дніпропетровщини.

За даними слідства, 1 травня 2026 року на території батальйону у Дніпрі підозрюваний під час шикування у присутності інших військовослужбовців почав публічно принижувати військового 155 окремої механізованої бригади ЗСУ. Згодом силоміць витягнув потерпілого зі строю та почав бити руками по голові, від чого той знепритомнів. Після цього нападник зв'язав військовому руки пластиковими стяжками за спиною і, користуючись його безпорадним станом, завдав щонайменше 10 ударів руками та ногами по голові й обличчю,

– сказано в дописі.

Потерпілий у лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, численними забоями та гематомами. А підозрюваний 4 травня самовільно залишив місце служби та переховувався за місцем проживання у Кіровоградській області.

Військовому повідомили про підозру за фактами порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося насильством і мало характер глумлення, катування та дезертирства в умовах воєнного стану. Максимальне порушення за першою статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Друга стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. За дезертирство також передбачено позбавлення волі.

Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави.

Також прокурори нагадали: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не довели в суді.

Які деталі відомі про цю справу?

На початку травня в мережі поширили відео, на якому командир 155 окремої механізованої бригади нібито б'є військовослужбовця.

5 травня в Сухопутних військах сказали, що проведуть перевірку, а командування на зв'язку з родиною постраждалого.

В Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону 7 травня підтвердили: інцидент стався 1 травня. Військовослужбовець 155 бригади ЗСУ зазнав публічних принижень і побиття просто під час шикування на території розташування підрозділу в Дніпрі.

В Міноборони випадок назвали ганебним, мовляв, це методи російської армії, а не ЗСУ. Але підкреслили: на відео не командир 155 бригади.