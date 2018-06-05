15 червня: найгарячіша онлайн-конференція літа – SMM Day

Хочете зрозуміти, як працювати в соціальних мережах, щоб це приносило максимум користі для проекту?

15 червня в 10:00 Академія інтернет-маркетингу "WebPromoExperts" запрошує на наймасштабнішу онлайн-конференцію "WebPromoExperts SMM Day", присвячену ефективній роботі з соціальними мережами, де ви отримаєте максимум практичної інформації, яку можна застосувати одразу "тут і зараз".

Чого очікувати в цей раз?

17 топових експертів розкажуть про свій досвід роботи в соціальних мережах, поділяться своїми фішками, а також дадуть відповідь на запитання учасників в прямому ефірі. Вас очікують успішні кейси на прикладі кампаній ENGINE Digital, Median ads, Promodo, Chatbots.Studio, SemanticForce, MOKCO, SEMrush, EVA, Crello, LuxSite та інших.

Кому буде корисна конференція?

Smm-фахівцям: як досвідченим, так і початківцям;

Керівникам малого і середнього бізнесу;

Маркетологам і project-менеджерам;

Фахівцям в області інтернет-маркетингу, PR, реклами.

Що отримають учасники онлайн-конференції?

Досвід експертів ринку;

Кейси реальних проектів: завдання-дії-результати;

Огляди найбільш популярних інструментів для ефективної роботи з аудиторією: Facebook Pixel, чат-боти, месенджери і багато іншого;

Жваві дискусії в чаті;

Відповіді на питання, що цікавлять;

Нові ідеї і знайомства.

І це все ви отримаєте, сидячи в зручному кріслі перед монітором! Все, що вам потрібно, це запастися блокнотами для ідей, питаннями для доповідачів, смачним чаєм і позитивним настроєм!

Цікаво?

Захід безкоштовний в онлайні, для участі необхідно всього лише зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано листа з нагадуванням і і посиланням на її проведення.

Організатори: "WebPromoExperts", "WebPromo"

Спонсори: "Crello", "Luxsite"

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