15 червня: найгарячіша онлайн-конференція літа – SMM Day
Хочете зрозуміти, як працювати в соціальних мережах, щоб це приносило максимум користі для проекту?
15 червня в 10:00 Академія інтернет-маркетингу "WebPromoExperts" запрошує на наймасштабнішу онлайн-конференцію "WebPromoExperts SMM Day", присвячену ефективній роботі з соціальними мережами, де ви отримаєте максимум практичної інформації, яку можна застосувати одразу "тут і зараз".
Чого очікувати в цей раз?
17 топових експертів розкажуть про свій досвід роботи в соціальних мережах, поділяться своїми фішками, а також дадуть відповідь на запитання учасників в прямому ефірі. Вас очікують успішні кейси на прикладі кампаній ENGINE Digital, Median ads, Promodo, Chatbots.Studio, SemanticForce, MOKCO, SEMrush, EVA, Crello, LuxSite та інших.
Кому буде корисна конференція?
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Smm-фахівцям: як досвідченим, так і початківцям;
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Керівникам малого і середнього бізнесу;
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Маркетологам і project-менеджерам;
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Фахівцям в області інтернет-маркетингу, PR, реклами.
Що отримають учасники онлайн-конференції?
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Досвід експертів ринку;
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Кейси реальних проектів: завдання-дії-результати;
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Огляди найбільш популярних інструментів для ефективної роботи з аудиторією: Facebook Pixel, чат-боти, месенджери і багато іншого;
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Жваві дискусії в чаті;
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Відповіді на питання, що цікавлять;
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Нові ідеї і знайомства.
І це все ви отримаєте, сидячи в зручному кріслі перед монітором! Все, що вам потрібно, це запастися блокнотами для ідей, питаннями для доповідачів, смачним чаєм і позитивним настроєм!
Цікаво?
Захід безкоштовний в онлайні, для участі необхідно всього лише зареєструватися. В день проведення конференції вам буде надіслано листа з нагадуванням і і посиланням на її проведення.
Організатори: "WebPromoExperts", "WebPromo"
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