15 найкращих акторів

Акторська зала слави приймає чергових небожителів.

Нещодавно був оприлюднений список 15 акторів, які потраплять до зали слави у 2009 році, повідомляє видання The Hollywood reporter. Такої високої почесті удостоїлися, зокрема, Джулія Робертс, Роберт де Ніро, Джуді Денч, Кірк Дуглас, Ентоні Хопкінс, Иорган Фрімен та Меріл Стріп.Введенням у Акторську залу слави відзначають неабиякі заслуги акторів кіно, театру та телебачення упродовж усієї кар'єри. Враховується кількість нагород, визнання колег та сценічні таланти. Тут вже є 38 осіб. В тому числі Хамфрі Богарта, Чарлі Чапліна, Бастера Кітона та Мері Пікфорд.