Про це Ігор Черняк написав у своєму фейсбуці. Він представляє сторону захисту доньки 58-річного загиблого в аварії Ігоря Носова.

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Підліток не здавав аналіз крові

Черняк зауважив, що 16-річний підозрюваний після ДТП відмовився добровільно здати аналіз крові. Таке право йому гарантоване законом, але для адвоката потерпілої відповідні дії підлітка є незрозумілими. Захисник також зауважив, що сторона слідства має право звернутися до суду, аби примусового відібрати біологічні зразки. Втім, наразі цього не було зроблено.

Адвокат потерпілої наголосив, що саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких речовин, які прямо впливають на кваліфікацію злочину. "Іншими словами – проведений аналіз сечі виключає багато, але не все", – пояснив Черняк.

Деякі речовини залишають слід лише у крові

Користувачі фейсбуку в коментарях до допису поцікавилися, чи змінилося б щось, якби примусово взялти у підозрюваного аналіз крові зараз. Мовляв, від момент ДТП пройшло вже чимало часу. Їм відповіли, що є чимало речовин, які залишаються в організмі протягом досить тривалого періоду. А сам Черняк уточнив, що деякі з них залишають свій слід якраз лише у крові.

Що відомо про смертельну ДТП з Infiniti

Повний текст допису Черняка у фейсбуці:

Отже, трохи актуальної інформації по резонансній справі про ДТП на проспекті Гагаріна, що сталася минулого тижня. Перше і, мабуть, найважливіше. Станом на сьогодні слідство зібрало досить значний обсяг доказів, які підтверджують, що за кермом Infiniti перебував саме Микола Х. Друге. У справі дуже оперативно було призначено цілу низку необхідних експертиз. Хотілося б вірити, що вони будуть проведені у найкоротші терміни й без будь-якої тяганини. Третє. Важливим моментом є встановлення усіх безпосередніх очевидців ДТП. Впевнений, що органи Нацполіції мають зробити для цього все можливе. Наше спільне завдання – їм у цьому допомогти.

І останній момент. Трохи незрозумілий для мене як представника потерпілої. Річ у тім, що після ДТП Микола Х. відмовився від добровільного здавання крові на аналіз. Безумовно, це його право за законом. Але сторона слідства має право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки це право – не реалізоване! Чому це важливо? Бо саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких речовин, що прямо впливають на кваліфікацію злочину. Інакше кажучи, проведений аналіз сечі виключає багато, але не все! Впевнений, що повне та всебічне розслідування – це саме те, що необхідно як усім сторонам кримінального провадження, так і суспільству загалом! Тримаємо руку на пульсі! Робимо все можливе, щоб відповідальність за подібні злочини була неминучою та невідворотною!