16-річній школярці, яка потрапила під поїзд, ампутують ногу

1-го листопада на Харківщині у селищі міського типу Шевченкове неповнолітня дівчина переходила дорогу на неврегульованому переїзді і потрапила під колеса потяга.

Як повідомили у прес-службі поліції Харківської області, дівчина перебувала на залізничній станції та вирішила перейти колії на неврегульованому переїзді. В цей час з обох боків рухалися потяги. Один із них, який прямував до Куп'янська, вона пропустила, а інший не помітила. В результаті дівчинку збив маневровий потяг. Машиніст тепловозу зробив екстрене гальмування, однак зупинитися не зміг через завантажені вагони.

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Потяг під який потрапила неповнолітня дівчинка

В результаті події потерпілу у стані шоку доставили до реанімаційного відділення лікарні з діагнозом травматична ампутація правої гомілки.

Рух потягів на даній ділянці був припинений на півтори години. Обставини трагедії з’ясовують.