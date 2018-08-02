18-річна дівчина зіграла мужніше за Неймара: відео інциденту

У матчі Турніру націй між жіночими збірними США і Австралії захисник других Еллі Карпентер прийняла потужний удар м'ячем в голову.

Карпентер продовжила гру, незважаючи на потужне потрапляння м'ячем в обличчя, пише Xsport.

Читайте також: Російська біатлоністка розповіла, чому вирішила виступати за Україну

У мережі активно обговорюють це відео, порівнюючи 18-річну австралійку із зірковим форвардом збірної Бразилії і ПСЖ Неймаром, який на минулому чемпіонаті світу запам'ятався всім своїми постійними симуляціями.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24