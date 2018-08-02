18-річна дівчина зіграла мужніше за Неймара: відео інциденту
У матчі Турніру націй між жіночими збірними США і Австралії захисник других Еллі Карпентер прийняла потужний удар м'ячем в голову.
Карпентер продовжила гру, незважаючи на потужне потрапляння м'ячем в обличчя, пише Xsport.
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У мережі активно обговорюють це відео, порівнюючи 18-річну австралійку із зірковим форвардом збірної Бразилії і ПСЖ Неймаром, який на минулому чемпіонаті світу запам'ятався всім своїми постійними симуляціями.
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Джерело: 24 Канал
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