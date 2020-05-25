Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна може перейти до накопичувальної пенсійної системи вже у 2021 році. Накопичувальний рівень буде фінансуватися з уже існуючих податків та не передбачатиме нових виплат для працівників.

Про імовірність такого швидкого переходу до більш сучасної пенсійної системи Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю Інтерфаксу.

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Ми зараз готуємо законопроєкти. Не хочу здатися занадто оптимістичним, але до 1 січня 2021 року це цілком реально запровадити,

– заявив глава уряду.

Прем'єр переконаний, що накопичувальна пенсійна система – це єдиний шлях, аби майбутні пенсіонери отримували гідну пенсію, а бізнес не отримував додаткове податкове навантаження.

"Обговорюється наступний варіант: 2% від нинішнього ЄСВ виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини; ще 2% беремо по ПДФО", – розповів Денис Шмигаль.

За його словами, 4% збір дозволить за нинішніх цін накопичити до виходу на пенсію 1 мільйон гривень. Втім за нашими підрахунками, ця сума перебільшена у декілька разів.

У березні 2020 року середня зарплата в Україні становила 11 тисяч 446 гривень. 4% з цієї суми – це 457 гривень. Тобто щоб накопичити 1 мільйон гривень, потрібно працювати 182 роки. За 35 років роботи на середню зарплату людина накопичить майже 192 тисячі гривень.

ЄСВ – це єдиний соціальний внесок. Тобто саме та частка податків, яка йде на пенсії. У 2020 році його розмір – 22% від зарплати або щонайменше 918 гривень 6 копійок.



ПДФО – податок на доходи фізичних осіб. Це загальнодержавний податок, що стягується з доходів. Частка ПДФО коливається від 5% до 18% у залежності від видів доходу.

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Чому накопичувальна система – це добре?Накопичувальна пенсійна система – це прогресивний варіант, коли платник податків сам складає гроші на власну пенсію. Це є альтернативою, коли пенсія як борг переходить від одного покоління іншому.



У такому разі пенсії стають персоналізованими, а їхній розмір передовсім залежить від сплачених податків. Таким чином працівники отримують додатковий стимул сплачувати податки, а не отримувати зарплати у конвертах.

Пенсійні системи: коротко

Фактично основних пенсійних систем є 3 – солідарна, обов'язкова накопичувальна та змішана, яка має у собі ознаки перших двох. Також є схема недержавного пенсійного забезпечення. Простими словами, коли, наприклад, людина сама у банку відкладає гроші на старість, які згодом отримує з відсотками.

Солідарна система передбачає, що нинішнє покоління, яке працює, фактично своїми податками виплачує пенсії пенсіонерам. Така система була виправдана, наприклад, після розпаду Радянського Союзу, але нині є застарілою.

Натомість накопичувальна пенсійна система передбачає, що ти платиш податки на пенсію не якомусь незнайомцю, а самому собі через декілька років. Ознаки переходу до цієї системи були закладені у пенсійній реформі Володимира Гройсмана, та повноцінний перехід так і не відбувся.