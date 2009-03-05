20 років гламуру

Бренд Badgley Mischka влаштував зіркову фото сесію.

П'ять зірок, - кожну на окреме десятиріччя, - зібрав американський фешн-лейбл Badgley Mischka на фотосесію легендарної Анні Лейбовіц. Єва Лонґорія, Керрі Андервуд, Брук Шилдс, Лорен Хаттон та Анджеліка Х'юстон позували разом із дизайнерами Марком Беджлі та Джеймсом Мішкою. Кожна з жінок мала на собі вечірню сукню з аксесуарами.Результат опублікують у квітневих числах таких часописів, як Vogue, Elle, Harper's Bazaar та InStyle. Фотосесія матиме назву "Два десятиріччя гламуру", адже бренд святкує 20 років у моді. Виконані в класичному стилі Лейбовіц, світлини відображатимуть і плідну співпрацю Badgley Mischka з Голлівудом.Двійко дизайнерів заснували свою лінію 88-го року; популярність їм принесла акторка Вайнона Райдер, яка одягла сукню від Badgley Mischka на церемонію вручення "Оскарів" 96-го. Одяг від дизайнерів узагалі вважається чи не найкращим вибором для "червоних килимів". Популярні також - їхні парфуми, сумки, взуття та окуляри.