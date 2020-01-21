21 мільйон гривень шкоди: НАБУ розслідує махінації з портом в Одесі

Слідчі підозрюють 5 осіб у масштабних махінаціях під час ремонту Одеського порту. За попередніми оцінками, державне підприємство переплатило за роботи 21 мільйон гривень.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили 5 особам про підозру. Про це стало відомо на сайті НАБУ.

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Йдеться про ексначальника Одеської філії "Адміністрація морських портів України" Михайла Соколова та ще 4 осіб. За даними слідчих, вони могли завдати мільйонних збитків державному підприємству.

Як посадовці могли "відмити" 21 мільйон гривень

У 2015 році Михайло Соколов спільно з головним інженером філіалу Олексієм Калюжним організували злочинну державну закупівлю. Посадовці оголосили тендер на будівництво причалу в Одеському порті. Перемогу здобула компанія, яка не тільки не відповідала умовам пропозиції, але й взагалі не мала досвіду для такого будівництва.

У перший день робіт директор компанії-переможниці уклав сумнівні договори із ще однією компанією, яка здавала в оренду днопоглиблювальний караван. Через це вартість робіт суттєво збільшилася.

Попри це, посадовці "Адміністрації морських портів України" підписали акти виконаних робіт і перерахували компаніям гроші. Слідчі вважають, що через це державне підприємство незаконно переплатило понад 21,3 мільйона гривень.

Тепер про підозру оголосили двом посадовцям підприємства та двом директорам компаній. В організації злочину підозрюють людину, близьку до колишнього депутата 7 та 8 скликання, однак поки не повідомляють хто це.

Яка відповідальність їм загрожує

Усіх 5 осіб підозрюють у скоєнні злочину за кількома статтями Кримінального кодексу, а саме:

колишнього посадовця Михайла Соколова;

головного інженера Одеської філії " АМПУ " Олексія Калюжіна;

директора компанії-переможниці тендеру;

ексдиректора компанії-орендатора днопоглиблювального каравану;

людину, близьку до народного депутата України 7 та 8 скликань.

Усіх їх підозрюють у співучасті у злочині, вчиненому групою осіб за попередньою змовою та у зловживанні службовим становищем, яке призвело до тяжких наслідків. Директору компанії-переможниці також інкримінували підробку документів. А в організації злочину підозрюють людину, пов’язану з колишнім нардепом.

За зловживання владою усім їм може загрожувати щонайменше від 5 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.