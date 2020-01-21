21:50
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Кримінальні новини
      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      21 мільйон гривень шкоди: НАБУ розслідує махінації з портом в Одесі

      385 Читать новость на русском
      Слідчі викрили махінації під час ремонту мосту / sap.gov.ua

      Слідчі підозрюють 5 осіб у масштабних махінаціях під час ремонту Одеського порту. За попередніми оцінками, державне підприємство переплатило за роботи 21 мільйон гривень.

      Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили 5 особам про підозру. Про це стало відомо на сайті НАБУ.

      Цікаво також: Дорогі сумочки і коштовні персні: як українські податківці стають багатіями

      Йдеться про ексначальника Одеської філії "Адміністрація морських портів України" Михайла Соколова та ще 4 осіб. За даними слідчих, вони могли завдати мільйонних збитків державному підприємству.

      Як посадовці могли "відмити" 21 мільйон гривень

      У 2015 році Михайло Соколов спільно з головним інженером філіалу Олексієм Калюжним організували злочинну державну закупівлю. Посадовці оголосили тендер на будівництво причалу в Одеському порті. Перемогу здобула компанія, яка не тільки не відповідала умовам пропозиції, але й взагалі не мала досвіду для такого будівництва.

      У перший день робіт директор компанії-переможниці уклав сумнівні договори із ще однією компанією, яка здавала в оренду днопоглиблювальний караван. Через це вартість робіт суттєво збільшилася.

      Попри це, посадовці "Адміністрації морських портів України" підписали акти виконаних робіт і перерахували компаніям гроші. Слідчі вважають, що через це державне підприємство незаконно переплатило понад 21,3 мільйона гривень.

      Тепер про підозру оголосили двом посадовцям підприємства та двом директорам компаній. В організації злочину підозрюють людину, близьку до колишнього депутата 7 та 8 скликання, однак поки не повідомляють хто це.

      Яка відповідальність їм загрожує

      Усіх 5 осіб підозрюють у скоєнні злочину за кількома статтями Кримінального кодексу, а саме:

      • колишнього посадовця Михайла Соколова;
      • головного інженера Одеської філії "АМПУ" Олексія Калюжіна;
      • директора компанії-переможниці тендеру;
      • ексдиректора компанії-орендатора днопоглиблювального каравану;
      • людину, близьку до народного депутата України 7 та 8 скликань.

      Усіх їх підозрюють у співучасті у злочині, вчиненому групою осіб за попередньою змовою та у зловживанні службовим становищем, яке призвело до тяжких наслідків. Директору компанії-переможниці також інкримінували підробку документів. А в організації злочину підозрюють людину, пов’язану з колишнім нардепом.

      За зловживання владою усім їм може загрожувати щонайменше від 5 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

      Україні оголосили війну: Клімкін відреагував на зміну конституції Росії
      сьогодні
      17123
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: НАБУ Кримінальні новини САП Одеський порт Новини Одеси Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:41 Грета Тунберг VS Дональд Трамп: чим запам'ятався перший день Давосу
      Світлана Попова 127
      сьогодні , 19:50 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 6427
      сьогодні , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      552
      сьогодні , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      1610
      сьогодні , 19:01 Хроники Давоса: что наговорили экоактивистка Грета и антигерой Трамп
      Блоги 510
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук