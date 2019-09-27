06:15
27 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космодром імені Путіна. Радіоактивна Генасамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:37, 26 вересня
      Вєсті.UA: Влогер Гончарук. НХ від Портнова
      Вєсті.UA
      18:58, 26 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      21 рік компанії Google: пошуковик підготував святковий дудл

      55 Читать новость на русском
      Google святкує 21 день народження
      Google святкує 21 день народження / Фото з відкритих джерел

      Понад два десятки років тому двоє студентів зі Стенфорда – Сергій Брін та Лоуренс Пейдж, опублікували документ про запуск прототипу "широкомасштабної пошукової системи". Сьогодні це велика транснаціональна корпорація.

      Зараз пошуковик Google працює в усьому світі на більш ніж 100 мовах, відповідаючи на трильйони пошукових запитів щороку.

      Читайте також: Google представила операційну систему Android 10 для бюджетних смартфонів


      Дудл до 21 річниці святкування дня народження компанії

      Головний домен пошуковика google.com було зареєстровано 15 вересня 1997 року, а сама компанія була заснована 4 вересня 1998 року. Однак у компанії день народження святкують саме 27 вересня.

      Ми обрали назву нашій системі – Google, оскільки це загальне написання числа гугол, або 10 у степені 100, і добре відповідає нашій цілі створення дуже масштабної пошукової системи,
      ​– написали тоді студенти.

      Цікаво, що Пейдж та Брін спочатку назвали свою пошукову систему BackRub, оскільки система перевіряла зворотні посилання для оцінки важливості сайту.


      Ось як виглядала стартова сторінка Google 21 рік тому

      Сьогодні Google надає масу сервісів і продуктів, які користуються не меншою популярністю, ніж її пошукова система. Також компанія є творцем найпопулярнішою у світі мобільної операційної системи – Android.

      На додачу, компанія виготовляє техніку: ноутбуки, смартфони, розумні колонки, гарнітури віртуальної реальності, розумні камери та інші пристрої.

      З днем народження, Google!

      blog_ava
      Як обрати партнера для сексу втрьох, щоб досвід був приємний
      26 вересня
      950
      Теги: Google Дудл
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 вересня: скарга на Трампа і "112 канал" позбавили цифрової ліцензії
      26 вересня , 22:09 Головні новини 26 вересня: скарга на Трампа і "112 канал" позбавили цифрової ліцензії
      865
      Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      26 вересня , 22:00 Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 700
      "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
      26 вересня , 21:06 "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
      Женя Котик 355
      Докір Меркель і "свій" прокурор: суперечливі моменти розмови Трампа і Зеленського
      26 вересня , 21:01 Докір Меркель і "свій" прокурор: суперечливі моменти розмови Трампа і Зеленського
      Світлана Попова 1022
      Позбавлення цифрової ліцензії "112 каналу": що буде далі з каналом Медведчука
      26 вересня , 20:01 Позбавлення цифрової ліцензії "112 каналу": що буде далі з каналом Медведчука
      Інна Жолобович 3034
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук