Жінка написала відмову від немовляти. Про це повідомив місцевий телеграм-канал 6 серпня.
До теми "Пішли і забули, наче дитини й нема": в пологовому "Лелека" батьки відмовились від немовляти
22-річна жінка вже вдруге залишила дитину
Відповідну заяву вона написала при виписці з пологового будинку і пішла зі спокійною душею геть,
– мовиться у повідомленні.
Першу дитину вона залишила у 20 років – тоді вона також відмовилася від малюка. Перший малюк вже пройшов процедуру усиновлення. Від другої дитина вона відмовилась у 22 роки.
Останні сумні інциденти з дітьми
- 5 серпня в одному із пологових будинків Дніпра жінка на ім'я Ангеліна народила мертву дитину. Тіло дівчинки забрали на розтин, а коли згорьована мама попросила віддати його для поховання, немовля винесли у сміттєвому пакеті. Переламане дитяче тіло лежало серед технічних відходів.
- 20 липня у столичному приватному пологовому будинку "Лелека" батьки написали відмову від дитини. Директор пологового будинку написав, що такого в його приватній практиці не було ще з "радянських" часів.